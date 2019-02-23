В Украине повторно запустили премиальный французский бренд DS. Марка, которая принадлежит группе PSA, будет представлена двумя моделями.

Локомотивом продаж должен стать кроссовер DS7 Crossback. В Украине он будет доступен только с одной силовой установкой, которая представляет собой тандем 2-литрового дизельного двигателя мощностью 180 л.с. и 8-диапазонного автомата производства компании Aisin.

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Также известно, что будет три уровня комплектаций и несколько вариантов индивидуализации. Цены пока не объявлены, но известно о планах продаж. В 2019 году должно быть реализовано 100 таких автомобилей.

Впоследствии к DS7 Crossback присоединится его младший брат - DS3 Crossback. Пока нет информации о силовых установках и комплектации, но известно, что импортер планирует реализовать на украинском рынке всего 15 таких автомобилей.