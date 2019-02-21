Украинские компании Geon и Electromoto готовят к серийному производству первый отечественный электромотоцикл.

Ранее была обнародована информация, что компания Harley-Davidson раскрыла некоторые детали своего электрического мотоцикла LiveWire, который должны презентовать в августе 2019-го. По данным разработчиков, электробайк будет разгоняться от нуля до сотни за 3,5 секунды, имеет запас хода 177 км, а его цена начинается почти от $30 тыс.

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Следовать трендам именитого мотопроизводителя решили и украинцы, –одесская компания Geon и киевская Electromoto разработали электромотоцикл ScrAmper и собираются запустить его в серийное производство в ближайшее время, информирует издание Ecotown.

Сообщается, что мотоцикл будет построен на основе бензиновой модели Geon Scrambler, который имеет 250 куб. см объема двигателя, 18 лошадиных сил и максимальную скорость 120 км/час.

В электрической версии оставили только начало названия модели, а вторую созвучную часть заменили на единицу измерения силы тока – Ампер. По примеру известных американских автопроизводителей Tesla, Nicola, Faraday Future, украинские разработчики также решили назвать свое електродетище в честь первооткрывателя электрического тока.

Ожидается, что у ScrAmper будет мощность 20,4 лошадиных сил и запас хода 140 километров без подзарядки. Как и в продвинутых электрокарах, в ScrAmper можно будет регулировать режимы езды для лучшего расхода электроэнергии или для максимально продуктивной работы электромотора.

Бензиновый “донор”

Зарядить первый украинский электробайк можно будет за 8 часов от бытовой сети или за 3,5 часа на станции подзарядки. Презентовать мотоцикл должны в марте 2019-го, возможно, тогда и удастся узнать их подробные технические характеристики и, конечно, стоимость ScrAmper.

Основатель Geon Сергей Литкевич говорит, что главными проблемами электромотоциклов являются их высокая стоимость и технические просчеты в конструкции. Компании надеются избежать этого при помощи комбинированной работы инженеров-мотоциклистов и специалистов по электрической части.

"В отличие от коллег из Geon, мы постоянно испытываем дефицит качественной мотоциклетной инженерии, сосредоточившись на электронике и конструировании элементов питания. Уверен, что наш тандем, созданный на новом направлении, будет результативным и даст качественный рост обеих команд", – объясняет руководитель компании Electromoto Руслан Бедрик.

Напомним, украинскому стартапу Delfast принадлежит разработка электровелосипеда с рекордным запасом хода на одном заряде. Команда Delfast собрала деньги на Kickstarter и установила цену на топовую версию своего гибридного велосипеда почти $3 тыс.