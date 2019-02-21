Українські компанії Geon і Electromoto готують до серійного виробництва перший вітчизняний електромотоцикл.

Раніше була оприлюднена інформація, що компанія Harley-Davidson розкрила деякі деталі свого електричного мотоцикла LiveWire, який мають презентувати в серпні 2019-го. За даними розробників, електробайк буде розганятися від нуля до сотні за 3,5 секунди, має запас ходу 177 км, а його ціна починається майже від $30 тис.

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Слідувати трендам іменитого мотовиробника вирішили й українці, - одеська компанія Geon і київська Electromoto розробили електромотоцикл ScrAmper і збираються запустити його в серійне виробництво найближчим часом, інформує видання Ecotown.

Повідомляється, що мотоцикл буде побудований на основі бензинової моделі Geon Scrambler, який має 250 куб. см об'єму двигуна, 18 кінських сил і максимальну швидкість 120 км/год.

В електричної версії залишили тільки початок назви моделі, а другу співзвучну частину замінили на одиницю виміру сили струму - Ампер. На кшталт відомих американських автовиробників Tesla, Nicola, Faraday Future, українські розробники також вирішили назвати своє електродітище на честь першовідкривача електричного струму.

Очікується, що ScrAmper матиме потужність 20,4 кінських сил і запас ходу 140 кілометрів без підзарядки. Як і у просунутих електрокарів, у ScrAmper можна буде регулювати режими їзди для економнішої витрати електроенергії або для максимально продуктивної роботи електромотора.

Бензиновий “донор”

Зарядити перший український електробайк можна буде за 8 годин від побутової мережі або за 3,5 години на станції підзарядки. Презентувати мотоцикл мають у березні 2019-го, можливо, тоді і вдасться дізнатися детальніші технічні характеристики і, звісно, вартість ScrAmper.

Засновник Geon Сергій Літкевич каже, що головними проблемами електромотоциклів є їхня висока вартість і технічні прорахунки в конструкції. Компанії сподіваються уникнути цього за допомогою комбінованої роботи інженерів-мотоциклістів і фахівців з електричної частини.

"На відміну від колег з Geon, ми якраз постійно відчуваємо дефіцит якісної мотоциклетної інженерії, зосередившись на електроніці і конструюванні елементів живлення. Упевнений, що наш тандем, створений на новому напрямі, буде результативним і дасть якісне зростання обох команд", - пояснює керівник компанії Electromoto Руслан Бедрик.

Нагадаємо, українському стартапу Delfast належить розробка електровелосипеда з рекордним запасом ходу на одному заряді. Команда Delfast зібрала гроші на Kickstarter і встановила ціну на топову версію свого гібридного велосипеда майже $3 тис.