В Україні повторно запустили преміальний французький бренд DS. Марка що належить групі PSA буде представлена двома моделями.

Локомотивом продажів має стати кроссовер DS7 Crossback. В Україні він буде доступний лише з однією силовою установкою яка являє собою тандем 2-літрового дизельного двигуна потужністю 180 к.с. та 8-діапазонного автомату виробництва компанії Aisin.

Читайте також: Електричний мотоцикл українського виробництва вже готують до презентації: фото

Також відомо що буде три рівня комплектацій та декілька варіантів індивідуалізації. Ціни поки що не оголошені, але відомо про плани продажів. В 2019 році має бути реалізовано 100 таких автомобілів.

Згодом до DS7 Crossback приєднається його молодший брат - DS3 Crossback. Наразі немає інформації про силові установки та комплектації, але відомо що імпортер планує реалізувати на українському ринку всього 15 таких автомобілів.