Кроме "Козаков", в наличии у десантных войск - бронемашины Cougar и бронетранспортеры Stryker.

Десантно-штурмовые войска получили украинские бронемашины “Козак-7”. Кадры с использованием этих машин десантниками показали на YouTube канале “Новости LIVE”.

Также в колонне украинских десантников двигались бронемашина Cougar и бронетранспортер Stryker.

Кстати говоря эксклюзивный бронеавтомобиль "Отаман" замечен на передовой

Бронемашины "Козак-7" разработало украинское НПО "Практика". Броневик создан на шасси Ford F-550 с колесной формулой 4×4.

Машина комплектуется турбодизельным двигателем Power Stroke V8 мощностью 390 л.с., благодаря чему способна развивать скорость до 150 км/ч. Уровень баллистической защиты соответствует стандарту ПЗСА-5 (аналогичен стандарту НАТО STANAG 4569 lvl 2) и защищает от пуль 7,62х51 мм во всех проекциях. Противоминная защита выдерживает мины мощностью до 6 кг тротила. В машине можно перевозить до 9 бойцов.





В 2022 году “Козак-7” презентовала ГС “Лига оборонных предприятий” как совместный проект частного оборонно-промышленного комплекса, где производителем выступило НПО “Практика”.

Изначально эта бронированная машина была разработана для иностранного заказчика по индивидуальному техническому заданию. Она хорошо подходит для боевых действий в условиях городской застройки.

Разработчики также предлагают возможность создания на базе “Козак-7” линейки специальных машин:

командно-штабных;

пунктов управления;

противотанковых комплексов;

медицинских и т.д.

Также бронемашина имеет упрощенную технологию производства, благодаря чему мощности "Практики" позволяли производить таких машин до 150-200 единиц в год.