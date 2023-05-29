Окрім "Козаків", в наявності у десантних військ - бронемашини Cougar та бронетранспортери Stryker.

Десантно-штурмові війська отримали українські бронемашини “Козак-7”. Кадри з використанням цих машин десантниками показали на YouTube каналі “Новини LIVE”.

Також в колоні українських десантників рухались бронемашина Cougar та бронетранспортер Stryker.

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Бронемашини “Козак-7” розробило українське НПО “Практика”. Броньовик створений на шасі Ford F-550 з колісною формулою 4×4.

Машина комплектується турбодизельним двигуном Power Stroke V8 потужністю 390 к.с., завдяки чому здатна розвивати швидкість до 150 км/год. Рівень балістичного захисту відповідає стандарту ПЗСА-5 (аналогічний стандарту НАТО STANAG 4569 lvl 2) та захищає від куль 7,62х51 мм у всіх проєкціях. Протимінний захист витримує міни потужністю до 6 кг тротилу. В машині можна перевозити до 9 бійців.





У 2022 році “Козак-7” презентувала ГС “Ліга оборонних підприємств” як спільний проєкт приватного оборонно-промислового комплексу, де виробником виступило ПрАТ “НВО “Практика”.

Початково ця броньована машина була розроблена для іноземного замовника за індивідуальним технічним завданням. Вона добре підходить для ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Розробники також пропонують можливість створення на базі “Козак-7” лінійки спеціальних машин:

командно-штабних;

пунктів управління;

протитанкових комплексів;

медичних тощо.

Також бронемашина має спрощену технологію виробництва, завдяки чому потужності “Практики” дозволяли виготовляти таких машин до 150-200 одиниць на рік.