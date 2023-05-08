Он называется "Чернозем" и максимально незаметен на украинских полях.

Бронемашины HMMWV и MaxxPro, поступившие в бригаду Нацгвардии "Азов", перекрасили в новый камуфляж "Чернозем". Его нанесла команда Civil Resistance and Assistance Foundation (CRAF).

Бронемашины в новом "наряде" были продемонстрированы на 9-ю годовщину со дня основания "Азова".

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Американские легкие бронированные внедорожники HMMWV дадут нацгвардейцам важную мобильность. До начала полномасштабного вторжения на балансе Вооруженных сил Украины находилось более трех сотен внедорожников HMMWV. За год парк этих автомобилей вырос с нескольких сотен до двух тысяч.



Бронемашины MaxxPro, которые недавно получили “Азовцы”, обладают высокой надежностью и простотой в обслуживании. Этот автомобиль имеет очень мощную защиту. У него два слоя брони. Первый разрывает снаряд, а второй – останавливает. Также в MaxxPro установлены стекла весом более 120 килограммов – толщиной с десяток листов. Пулеметный огонь они легко выдерживают.

Мастера CRAF производят камуфлирование автомобильной и бронетехники, оружия и баллистической защиты.