Він називається "чорнозем" і максимально непомітний на українських полях.

Бронемашини HMMWV та MaxxPro, які надійшли у бригаду Нацгвардії “Азов”, перефарбували у новий камуфляж “Чорнозем”. Його розробила та нанесла команда Civil Resistance and Assistance Foundation (CRAF).

Бронемашини у новому “вбранні” були продемонстровані на 9-ту річницю від дня заснування “Азову”.

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Американські легкі броньовані позашляховики HMMWV нададуть нацгвардійцями важливу мобільність. До початку повномасштабного вторгнення на балансі Збройних Сил України перебувало більше трьох сотень позашляховиків HMMWV. За рік парк цих автомобілів зріс із декількох сотень до двох тисяч.



Бронемашини MaxxPro, які нещодавно отримали Азовці, мають високу надійність та невибагливі в обслуговуванні. Цей автомобіль має дуже потужний захист. У нього два шари броні: перший розплющує снаряд, а другий – зупиняє. Також у MaxxPro встановлено скло вагою понад 120 кілограмів – завтовшки із десяток листів. Кулеметний обстріл вони легко витримують.

Майстри CRAF роблять камуфлювання авто та бронетехніки, зброї та балістичного захисту.