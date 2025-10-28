Бронирование и хранение номерных знаков онлайн временно недоступно

Главный сервисный центр МВД сообщил о временном приостановлении работы двух онлайн-услуг в Кабинете водителя. Речь идет о:

бронировании государственных номерных знаков;

продлении срока платного хранения номерных знаков.

Причиной временной недоступности стало внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины №795. В связи с этим специалисты МВД проводят обновление нормативной базы и техническую доработку информационных систем, чтобы привести их в полное соответствие с новыми требованиями законодательства.

Как получить услуги сейчас

Пока продолжаются регламентные работы, граждане могут воспользоваться необходимыми услугами непосредственно в территориальных сервисных центрах МВД.

В частности:

закрепить номерной знак с желаемой комбинацией можно сразу при регистрации или перерегистрации транспортного средства;

продлить срок хранения номерного знака - во время личного обращения в сервисный центр МВД.

Технические службы уже работают над адаптацией системы к обновленным требованиям. В МВД уверяют, что онлайн-услуги вернутся в работу в ближайшее время.