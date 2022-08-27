Buggy Hunter – очередной проект исследовательско-конструкторской компании Highland Systems, базирующейся в ОАЭ и работающей над виртуальной военно-игровой техникой.

Buggy Hunter MK-200 – это виртуальное транспортное средство, поэтому его нет ни в металле, ни даже в дереве или пластилине. Это очередной проект исследовательско-конструкторской компании Highland Systems, базирующийся в ОАЭ и работающий над другими виртуальными хитами, такими как бронированная MPV Phantom или бронированная подлодка Kronos.

Кстати израильская компания показала броневик будущего

По замыслу авторов броневика, многоцелевой тактический багги был создан с единственной целью: доставить войска в опасные места. Хотя нет, не войска: небольшие группы из четырех человек, которым нужно быстро входить и выходить из горячих зон.

Этот транспорт может иметь как ДВС (дизель или бензин), так и электрифицированные (электрические или гибридные) силовые агрегаты. Снаряженная масса – всего 2500 кг, однако он способен перевозить 700 кг груза.

На изображениях багги нет оружия, но его можно пристроить. У нас нет никакой информации о возможности серийного выпуска этого транспорта, но, зная, как обстоят дела в ОАЭ, мы не удивимся, если скоро увидим это в реальном мире.

Возможно, ее выпустят в бронированном виде, а в качестве фановой машины, созданной для езды по дюнам.