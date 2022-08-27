Buggy Hunter — черговий проєкт дослідницько-конструкторської компанії Highland Systems, що базується в ОАЕ та працює над віртуальною військово-ігровою технікою.

Buggy Hunter MK-200 – це віртуальний транспортний засіб, тому його не існує ні в металі, ні навіть у дереві чи пластиліні. Це черговий проект дослідницько-конструкторської компанії Highland Systems, що базується в ОАЕ та працює над іншими віртуальними хітами, такими як броньований MPV Phantom або броньований підводний човен Kronos.

До речі ізраїльска компанія показала броньовик майбутнього

За задумом авторів броньовичка, багатоцільовий тактичний баггі був створений з єдиною метою: доставити війська в небезпечні місця. Хоча ні, не війська: невеликі групи з чотирьох осіб, яким потрібно швидко входити та виходити з гарячих зон.

Цей транспорт може мати як ДВЗ (дизель чи бензин), так і електрифіковані (електричні або гібридні) силові агрегати. Споряджена маса – всього 2500 кг, однак він здатен перевозити 700 кг вантажу.

На зображеннях баггі не має зброї, але її можна прилаштувати. У нас немає жодної інформації про можливість серійного випуску цього транспорту, але, знаючи, як йдуть справи в ОАЕ, ми не здивуємося, якщо незабаром побачимо це в реальному світі.

Можливо, її випустять у броньованому вигляді, а як фанова машина, створена для їзди по дюнах.