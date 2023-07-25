Автопарк правительственных бронированных автомобилей США для должностных лиц высшего ранга вскоре снова обновится: появился первый представитель нового поколения Chevy Suburban, разработанный в специальном конструкторском бюро GM Defense для дипломатических служб и протокольных церемоний.

Правительственный парк автомобилей США славится не только самой известной президентской крепостью на колесах The Beast Cadillac One, но и рядом других моделей, в том числе только что разработанных.

Например, один из десяти новых прототипов GM передал для испытаний дипломатической службе безопасности (DSS – Diplomatic Security Service) в конце июня, еще один должен пойти на экзамен с применением стрелкового оружия и взрывных устройств, а остальные отправлены для испытания на долговечность.

Если внедорожники пройдут эти экзамены, то Государственный департамент США до сентября 2023 года заключит с GM многолетний контракт на изготовление таких автомобилей для должностных лиц, дипломатических служб и протокольных церемониальных торжеств.

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Два года назад (август 2021 г.) Госдепартамент заключил контракт на 36,4 миллиона долларов со специальным подразделением GM на разработку следующего поколения крупных коммерческих автомобилей и заключил аналогичное соглашение с Battelle Memorial Institute на создание бронированных версий Ford Expedition. Партнерство имело решающее значение, поскольку GM прекратила производство своего Suburban HD в 2018 году, единственного шасси, способного выдержать вес добавленной брони.

В прошлом сторонние компании выполняли работы по бронированию, перерабатывая серийные внедорожники – ставили пуленепробиваемое стекло и усиленные кузовные элементы. Но в этот раз GM разрабатывает весь пакет с нуля.

Пока это не серия, а штучное производство в спеццехе GM Defense. Фото: General Motors

DSS отметило, что старые модифицированные внедорожники оказались менее маневренными, чем оригинальные машины, на которых они базировались, а техническое обслуживание было сложным, и некоторые системы, разработанные для машин стандартной массы, не выдерживали дополнительного веса защитного снаряжения. Чаще всего сетования были сделаны из дипломатических представительств в странах с более суровыми климатическими условиями.

Итак, новый дизайн и инновационные внедрения спецКБ GM начало с чистого листа и направлено на исправление недостатков предшественников.

Новые внедорожники имеют общий стиль и некоторые детали, агрегаты из Suburban от Chevrolet. GM и DSS не распространяются о силовом агрегате. Однако снимок с приподнятым капотом, где видна крышка двигателя, позволяет предположить, что он оснащен 6,2-литровым двигателем LS V8.

На гоночной трассе Summit Point Raceway в Западной Виргинии состоялась презентация прототипа нового сверхмощного бронированного внедорожника Chevy Suburban Фото: General Motors

GM утверждает, что новый HD Suburban нового поколения строится на современной архитектуре eBOF (электрический кузов на раме), поэтому вполне возможно, что под капотом будет скрываться гибридная силовая установка.

“Представленный автомобиль имел хорошее ускорение, лучше управлялся в поворотах, а мощная антиблокировочная тормозная система намного превосходила наши автомобили послепродажного обслуживания. Вы действительно можете почувствовать стабильность и производительность в переделанном шасси” – сказал помощник секретаря по дипломатической безопасности Джентри Смит после того, как в конце месяца попробовал Suburban на гоночной трассе Summit Point Raceway.

Проскочила информация, что каждый из 10 прототипов будет стоить около 3,6 миллиона долларов. Однако это не окончательная стоимость, официально ценник еще не озвучен.