Автопарк урядових броньований автомобілів США для посадовців вищого рангу невдовзі знову оновиться: з'явився перший представник нового покоління Chevy Suburban, розроблений у спеціальному конструкторському бюро GM Defense для дипломатичних служб і протокольних церемоній.

Урядовий парк автомобілів США славиться не тільки найвідомішою президентською фортецею на колесах The Beast Cadillac One, але й рядом інших моделей, у тому числі й щойно розроблених.

Наприклад, один з десяти нових прототипів GM передав для випробувань дипломатичній службі безпеки (DSS – Diplomatic Security Service) наприкінці червня, ще один має ось-ось піти на полігон на екзамен із застосуванням стрілецької зброї та вибухових пристроїв, а решта відправлені для випробування на довговічність.

Якщо позашляховики подолають ці іспити, то Державний департамент США до вересня 2023 року укладе з GM багаторічний контракт на виготовлення таких автомобілів для посадових осіб, дипломатичних служб та протокольних церемоніальних урочистостей.

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Два роки тому (серпень 2021 р.) Держдепартамент уклав контракт на 36,4 мільйона доларів із спеціальним підрозділом GM на розробку наступного покоління великих комерційних автомобілів та уклав аналогічну угоду з Battelle Memorial Institute на створення броньованих версій Ford Expedition. Партнерство мало вирішальне значення, оскільки GM припинила виробництво свого Suburban HD у 2018 році, єдиного шасі, здатного витримати вагу доданої броні.

У минулому сторонні компанії виконували роботи з бронювання, переробляючи серійні позашляховики – ставили куленепробивне скло і посилені кузовні елементи. Але цього разу GM розробляє весь пакет з нуля.

Поки це не серія, а штучне виробництво у спеццеху GM Defense. Фото:General Motors

DSS зазначило, що старі модифіковані позашляховики були менш маневреними, ніж оригінальні машини, на яких вони базувалися, а технічне обслуговування було складним, і що деякі системи, розроблені для машин стандартної маси, не витримували додаткової ваги захисного спорядження. Найчастіше нарікання були з дипломатичних представництв у країнах з більш суворими кліматичними умовами.

Отож, новий дизайн та інноваційні впровадження спецКБ GM розпочало з чистого аркуша і має на меті виправити недоліки попередників.

Нові позашляховики мають загальний стиль і деякі деталі, агрегати з Suburban від Chevrolet. GM і DSS не розповсюджуються про силовий агрегат. Однак знімок з піднятим капотом, де видно кришку двигуна, дозволяє припустити, що він оснащений 6,2-літровим двигуном LS V8.

На гоночній трасі Summit Point Raceway у Західній Вірджинії відбулася презентація прототипу нового надпотужного броньованого позашляховика Chevy Suburban Фото:General Motors

GM стверджує, що новий HD Suburban нового покоління будується на теперішній архітектурі eBOF (електричний кузов на рамі), тому цілком можливо, що під капотом ховатиметься гібридна силова установка.

“Представлений автомобіль мав гарне прискорення, краще керувався в поворотах, а потужна антиблокувальна гальмівна система набагато перевершувала наші автомобілі післяпродажного обслуговування. Ви дійсно можете відчути стабільність та продуктивність у переробленому шасі”, — сказав помічник секретаря з дипломатичної безпеки Джентрі Сміт після того, як наприкінці місяця спробував Suburban на гоночній трасі Summit Point Raceway.

Проскочила інформація, що кожен із 10 прототипів коштуватиме під 3,6 мільйона доларів. Однак це не остаточна вартість, офіційно цінник ще не озвучено.