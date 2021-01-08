Автомобиль, месяцами неподвижно стоит рядом с вашим домом и "врастает в землю" – не самая приятная деталь пейзажа. Британцы нашли интересный способ бойкотировать это явление.

Власть и полиция бессильны в решении проблемы с брошенными автомобилями – машина является частной собственностью и, если ее местонахождение не нарушает правил парковки, убрать ее невозможно. Жители города Шеффорд в Англии решили устроить брошенному Volkswagen Golf празднование годовщины простоя, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

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Пятидверный хэтчбек бросили на Джордж-стрит чуть больше года назад и, несмотря на несколько жалоб, поданных в совет и мэру, автомобиль остается на месте.

Поэтому, как форму протеста, соседи устроили Golf юбилей с самодельными "украшениями" и обычным декором для вечеринок из супермаркета.

Один из местных жителей рассказывает СМИ,что Джордж-стрит – это улица с односторонним движением, а заброшенный "Гольф" – припаркованный против направления движения, перекрывает проезд соседа и находится возле пункта высадки в школу.

Фото: річниця для Golf / Autoevolution

"Кто-то должен как-то привлечь к этому какое-то внимание", – говорит мужчина. "О нем сообщали в соответствующий департамент минимум трижды. Его сертификат ТО закончился 25 марта 2020 года, и он не облагался налогом с 31 мая, а это уже может заинтересовать власть. Но они ничего с этим не сделали. Полиция тоже не хочет иметь с этим дело".