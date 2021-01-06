Правительство одобрило изменения в Классификацию и Единые требования к конструкции и техническому состоянию колесных транспортных средств, которые находятся в эксплуатации.

Данными изменениями вводятся новые категории транспортных средств, в частности, L1е – L7е (мототехника) и разделение на классы категорий М2 и М3 (легковые автомобили и автобусы). Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“На сегодня в Европейском Союзе появилось значительное количество транспортных средств, которые относятся к новым категориям и подкатегориям и которые отсутствуют в отечественном законодательстве, в связи с чем не могут импортироваться в Украину и использоваться на дорогах общего пользования. Особенно это касается категории L, среди которых значительное количество имеют электрический двигатель и повышенную мобильность, что особенно важно для крупных городов. Принятое сегодня правительством решение не только соответствует последним изменениям Женевского соглашения 1958 года и законодательства ЕС, но и актуализирует украинскую нормативно-правовую базу, приближая нас к европейским современным стандартам”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, одобренные изменения также регулируют вопросы относительно документов, подтверждающих классификацию колесного транспортного средства, во избежание разногласий в их классификации.