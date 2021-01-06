Уряд схвалив зміни до Класифікації та Єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються.

Даними змінами запроваджуються нові категорії колісних транспортних засобів, зокрема, L1е – L7е (мототехніка) та поділ на класи категорії М2 та М3 (легкові автомобілі та автобуси). Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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“На сьогодні у Європейському Союзі з’явилася значна кількість транспортних засобів, які належать до нових категорій та підкатегорій, та які відсутні у вітчизняному законодавстві, у зв’язку з чим не можуть імпортуватися до України та використовуватися на дорогах загального користування. Особливо це стосується категорії L, серед яких значна кількість мають електричний двигун та підвищену мобільність, що особливо важливо для великих міст. Прийняте сьогодні Урядом рішення не лише відповідає останнім змінам Женевської угоди 1958 року та законодавства ЄС, а й актуалізує українську нормативно-правову базу, наближуючи нас до європейських сучасних стандартів”, - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, схвалені зміни також урегульовують питання стосовно документів, що підтверджують класифікацію колісного транспортного засобу, для уникнення розбіжностей у їх класифікації.