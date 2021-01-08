Автомобіль, що місяцями нерухомо стоїть поруч із вашим будинком і "вростає в землю" – не найприємніша деталь пейзажу. Британці знайшли цікавий спосіб бойкотувати це явище.

Влада та поліція безсилі у вирішенні проблеми з покинутими авто – машина є приватною власністю і, якщо її місцезнаходження не порушує правил паркування, прибрати її неможливо. Мешканці міста Шеффорд у Англії вирішили влаштувати покинутому Volkswagen Golf святкування річниці простою, аби привернути увагу до цієї проблеми.

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П’ятидверний хетчбек покинули на Джордж-стріт трохи більше року тому і, незважаючи на кілька скарг, поданих до ради та мера, автомобіль залишається на місці.

Отож, як форма протесту, сусіди влаштували Golf ювілей із саморобними “прикрасами” та звичайним декором для вечірок із супермаркету.

Один із місцевих жителів розповідає ЗМІ, що Джордж-стріт – це вулиця з одностороннім рухом, а покинутий “Гольф” – припаркований проти напрямку руху, перекриває проїзд сусіда і знаходиться біля пункту висадки до школи.

Фото: річниця для Golf / Autoevolution

“Хтось повинен якось привернути до цього якусь увагу”, – каже чоловік. “Про нього повідомляли у відповідний департамент щонайменше тричі. Його сертифікат ТО закінчився 25 березня 2020 року, і він не оподатковувався з 31 травня, а це вже може зацікавити владу. Але вони нічого з цим не зробили. Поліція теж не хоче мати з цим справу”.