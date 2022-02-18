Хозяйственный суд г. Киева после полугодового рассмотрения дела № 910/13756/21 к Всеукраинской общественной организации "Институт потребительских экспертиз", полностью отказал в иске сети "БРСМ-Нафта" в лице ООО "Евро Смарт Пауер".

Полгода назад “Институт потребительских экспертиз" (ИПЭ) в ходе экспертизы образцов бензина на различных заправках Украины опубликовал информацию о превышении опасных для экологии и автомобиля веществ в топливе, которое продавалось на АЗС "БРСМ-Нафта".

После публикации "БРСМ-Нафта" обратилась в суд с иском, в котором требовала опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива. ООО "Евро Смарт Пауэр" обвиняла ИПЭ в том, что пробы бензина были отобраны с нарушением ДСТУ, следовательно, неизвестно, какой бензин был исследован в лаборатории, и полученные результаты нельзя связывать с продукцией, которая реализуется под брендом "БРСМ-Нафта".

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15.02.2022 Хозяйственный суд Киева полностью отказал в удовлетворении иска.

"Суд стал на защиту прав потребителей, касательно возможности получать независимую информацию о качестве топлива, которые они покупают на АЗС. Это очень хорошая новость для нас, как общественного объедения, и плохая для продавцов фальсификата и "бодяги", поскольку им больше не удастся "порешать" вопросы в судах", – заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

По словам Юрия Чернобривца, Институт потребительских экспертиз продолжит свою работу по исследованию качества топлива на украинском рынке, которая тем более актуальна сейчас, когда цена топлива существенно выросла.

Также он сообщил, что ИПЭ готовит ответный иск к сети АЗС "БРСМ-Нафта", касательно наличия стикеров о мониторинге качества топлива ИПЭ на колонках данной сети. "После проведенных исследований мы требовали, чтобы они эту информацию сняли, но это не сделано до сих пор, что вводит в заблуждение автовладельцев", – отметил директор ИПЭ.