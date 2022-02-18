Господарський суд м. Києва після піврічного розгляду справи № 910/13756/21 до Всеукраїнської громадської організації "Інститут споживчих експертиз", повністю відмовив у позові мережі "БРСМ-Нафта" в особі ТОВ "Євро Смарт Пауер".

Півроку тому “Інститут споживчих експертиз” (ІСЕ) в ході експертизи зразків бензину на різних заправках України опублікував інформацію про перевищення небезпечних для екології та автомобіля речовин в паливі, яке продавалося на АЗС “БРСМ-Нафта”.

Після публікації “БРСМ-Нафта” звернулася до суду з позовом, в якому вимагала спростувати інформацію про невідповідність стандартам якості палива. ТОВ “Євро Смарт Пауер” звинувачувала ІСЕ в тому, що проби бензину були відібрані з порушенням ДСТУ, отже, невідомо, який бензин був досліджений в лабораторії, і отримані результати не можна пов'язувати з продукцією, яка реалізується під брендом “БРСМ-Нафта”.

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15.02.2022 Господарський суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову.

“Суд став на захист прав споживачів, щодо можливості отримувати незалежну інформацію про якість палива, яке вони купують на АЗС. Це дуже хороша новина для нас, як громадського об'єднання, і погана для продавців фальсифікату і “бодяги”, оскільки їм більше не вдасться “порішати” питання в судах”, – заявив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

За словами Юрія Чорнобривця, Інститут споживчих експертиз продовжить свою роботу з дослідження якості палива на українському ринку, яка тим більше актуальна зараз, коли ціна палива істотно зросла.

Також він повідомив, що ІСЕ готує позов у відповідь до мережі АЗС “БРСМ-Нафта”, щодо наявності стікерів про моніторинг якості палива ІСЕ на колонках даної мережі. “Після проведених досліджень ми вимагали, щоб вони цю інформацію зняли, але це не зроблено досі, що вводить в оману автовласників”, – зазначив директор ІСЕ.