Ринок палива лихоманить – то держава ціни регулює, то долар злітає, то білоруси загрожують зупинкою поставок… Та й нафта у світі підбирається до тризначних значень. Підсумок – на стелах українських АЗС. У таких умовах активізуються різного роду "алхіміки", заливаючи ринок низькоякісним кустарним пальним. Перевіримо якість палива на АЗС.

У минулому дослідженні Інституту споживчих експертиз, проведеному два місяці тому, виявили 25% фальсифікату. На жаль, нинішній рейд показав зростання "не кондиції" вже до третини. Цього разу експерти також провели експеримент – у низці мереж купували проби бензину у містах та на трасі, щоб визначити кореляцію залежно від віддаленості від контролюючих органів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Результати – в кінці матеріалу.

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Перевірили велику кількість регіональних мереж, а також основних всеукраїнських продавців палива. У цьому дослідженні були відібрані зразки 16 мереж – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВІАС, ULTRA, БРСМ-Нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil, МОТТО та дві невеликі регіональні мережі АЗС – КСЕМ та Дніпро-Нафта.



Як завжди, експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам та мали “запас міцності” за якістю, синю – АЗС, паливо яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, та червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто мало відхилення у якісних показниках.

Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частки ароматичних вуглеводнів та бензолу. Всі перераховані вище показники повинні бути в рамках допусків ДСТУ, інакше паливо може завдати шкоди і автомобілю, і екології – фактично повітрю, яким ми дихаємо.

Результати дослідження бензину А-95 у лютому 2022 р.:

АЗС (дослідження за ДСТУ 7687:2015) Октанове число (дослід. метод) (норматив – не менше 95 од.) Вміст сірки (норматив не більше 10 мг/кг) Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів (%, не більше 35) Об'ємна частка бензолу (у %, не більше 1.0) WOG (місто) 95,6 7 25,7 0,54 WOG (траса) 95,7 6 24,9 0,53 ОККО (місто) 95,6 7 26,9 0,45 ОККО (траса) 95,6 8 27,4 0,39 КLO (місто) 95,6 9 25,7 0,372 KLO (траса) 95,5 9 25,3 0,4 PRIME 95,3 8 30,7 0,75 ZOG 95,6 7 39,8 0,46 AVANTAGE 7 95,4 7 30,3 0,44 АВІАС 95,6 10 32,9 0,84 CHIPO 95,5 9 33,5 0,51 ULTRA 95,5 10 27,8 0,37 SHELL 95,6 9 28,5 0,42 UPG 95,9 10 26,4 0,44 БРСМ-Нафта (місто) 94,2 9 24,6 0,97 БРСМ-Нафта (траса) 94,2 6 24,3 0,496 BrentOIL 93,0 6 8,5 1,45 МОТТО (місто) 90,5 54 10,3 3,98 МОТТО (траса) 92,3 12 9,5 1,90 КСЕМ 92,3 7 9,7 2,32 ДНІПРО-НАФТА 95,6 20 14,6 0,88

Зелена зона

У зеленій зоні лідерів опинилися 5 мереж – WOG, ОККО, KLO, ZOG та PRIME. Насамперед було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Усі зразки показали гарний результат – “запас” був у всіх. Найбільший – у WOG (95,7 од.). Їхні колеги лише на одну десяту не досягли лідера – ОККО, KLO, ZOG (95,6 од.). Замикає п'єдестал PRIME – 95,5 од. Далі подивилися на вміст сірки, один з найважливіших показників, який є показником довгого “життя” двигуна. Мінімальне значення виявлене в бензині А-95, придбаному в мережі WOG (6 мг/кг), трохи більше в ОККО та запорізькій ZOG (7 мг/кг). Це з запасом перевищує допуски Євро-5.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у KLO – лише 25,3%. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення її кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. Результат – на "відмінно". Найменша кількість – у ОККО (0,37% при нормі не вище 1%) та KLO (0,4%).

Синя зона

Паливо, придбане на АЗС Avantage 7, SHELL, АВІАС, CHIPO, ULTRA та UPG, потрапило в синю зону. Бензин А-95, що реалізується тут, відповідав усім вимогам ДСТУ, і загалом має відмінну якість. Практично всі зразки віднесені до синьої зони через показники вмісту сірки, що знаходяться на межі допусків нормативів (9-10 мг/кг при нормативі не більше 10).

Червона зона

Червона зона знову сповнена дискаунтерів, хоча в нинішніх реаліях ціна у них вже не так сильно відрізняється від мереж з зеленої та синьої зон. Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж БРСМ-Нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ та Дніпро-Нафта. У перших чотирьох зразків було виявлено недолік “октану” – БРСМ-нафта (94,2 од.), МОТТО (90,4 од.), Brent Oil (93 од.), КСЕМ (92,3 од.). І якщо Brent Oil та КСЕМ продають "дев'яносто другий" за ціною "п'ятого", то МОТТО не дотягує навіть до цього! Це є серйозним порушенням, оскільки двигуни сучасних автомобілів чітко налаштовані на відповідний рівень октанового числа. Заправка бензином зі зниженим числом, як мінімум, збільшить витрату палива і зменшить потужність двигуна, а як максимум може призвести до поломки паливної апаратури.

Що стосується шкідливої ​​для екології та повітря сірки, то перевищення більш ніж у п'ять разів було виявлено у зразку МОТТО (54 мг/кг за норми не більше 10), та у 2 рази у зразку Дніпро-Нафта. А найцікавіше почалося, традиційно, під час перевірки вмісту бензолу. Чотирикратне (!) перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявили у пробі МОТТО (3,98% за норми не більше 1%).

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Дворазове у КСЕМ та у півтора рази у Brent Oil. Практично на межі виявилися зразки бензину БРСМ-нафта та Дніпро-нафта (0,97 та 0,88% відповідно). Загалом, екологам варто бити на сполох – через такі значні вмісти бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Також експерти звернули увагу на аномально низький вміст ароматичних вуглеводнів у зразках МОТТО, Brent Oil, КСЕМ та Дніпро-Нафта (від 8 до 14%). Це чіткий маркер не заводського, а кустарного виробництва.

Загалом, дослідження показало, що бажання заощадити в період турбулентності на ринку може вилізти власникам авто боком. Щодо кореляції між бензином, який продають на трасі та в містах, то, судячи з підсумків дослідження, жодної різниці немає. Там, де компанія думає про клієнта та свою репутацію, географічне розташування станцій не має значення. Ну а ті, хто на чільне місце ставлять наживу – обманюють скрізь.

Автор: Вадим Кривенко.