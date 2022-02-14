Топливный рынок лихорадит – то государство цены регулирует, то доллар взлетает, то белорусы угрожают остановкой поставок… Да и нефть в мире подбирается к трехзначным значениям. Итог – на стеллах украинских АЗС. В таких условиях активизируются разного рода "алхимики", заливая рынок низкокачественным кустарным топливом. Проверим качество топлива на АЗС.

В прошлом исследовании Института потребительских экспертиз, проведенном два месяца назад, было обнаружено 25% фальсификата. К сожалению, нынешний рейд показал рост уже до трети “не кондиции”. В этот раз эксперты также провели эксперимент – в ряде сетей покупали пробы бензина в городах и на трассе, чтобы определить корреляцию в зависимости от удаленности от контролирующих органов, как внутренних, так и внешних. Результаты – в конце материала.

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Проверке подверглись большое количество региональных сетей, а также и основные всеукраинские продавцы топлива. В этом исследовании были отобраны образцы 16 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-Нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil, МОТТО, и две небольшие региональные сети АЗС – КСЕМ и Днепро-Нафта.

Как всегда, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело отклонения в качественных показателях.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5). Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы, и объемные части ароматических углеводородов и бензола. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред и автомобилю, и экологии – фактически воздуху, которым мы дышим.

Результаты исследования бензина А-95 в феврале 2022 г:

АЗС (исследования по ДСТУ 7687:2015) Октановое число (исслед. метод) (норматив – не менее 95 ед.) Содержание серы, (норматив не более 10 мг/кг) Объёмная часть ароматических углеводородов (в %, не более 35) Объемная часть бензола (в %, не более 1.0) WOG (город) 95,6 7 25,7 0,54 WOG (трасса) 95,7 6 24,9 0,53 ОККО (город) 95,6 7 26,9 0,45 ОККО (трасса) 95,6 8 27,4 0,39 КLO (город) 95,6 9 25,7 0,372 KLO (трасса) 95,5 9 25,3 0,4 PRIME 95,3 8 30,7 0,75 ZOG 95,6 7 39,8 0,46 AVANTAGE 7 95,4 7 30,3 0,44 АВІАС 95,6 10 32,9 0,84 CHIPO 95,5 9 33,5 0,51 ULTRA 95,5 10 27,8 0,37 SHELL 95,6 9 28,5 0,42 UPG 95,9 10 26,4 0,44 БРСМ-Нафта (город) 94,2 9 24,6 0,97 БРСМ-Нафта (трасса) 94,2 6 24,3 0,496 BrentOIL 93,0 6 8,5 1,45 МОТТО (город) 90,5 54 10,3 3,98 МОТТО (трасса) 92,3 12 9,5 1,90 КСЕМ 92,3 7 9,7 2,32 ДНІПРО-НАФТА 95,6 20 14,6 0,88

Зеленая зона

В зеленой зоне лидеров оказались 5 сетей – WOG, ОККО, KLO, ZOG и PRIME. Первым делом был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Все образцы показали хороший результат – “запас” был у всех. Наибольший – у WOG (95,7 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли лидера – ОККО, KLO, ZOG (95,6 ед). Замыкает пьедестал PRIME – 95,5 ед. Далее посмотрели на содержание серы, один из важнейших показателей, который напрямую является показателем долгой “жизни” двигателя. Минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в сети WOG (6 мг/кг), немногим больше у ОККО и запорожской ZOG (7 мг/кг). Это с запасом превосходит допуски Евро – 5.

Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения в пределах нормы, лучший показатель у KLO – всего 25,3%. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсичного вещества в бензине должно быть как можно меньше, поскольку увеличение его количества прямо воздействует на уменьшение ресурса двигателя. Результат – на “отлично”. Наименьшее количество – у ОККО (0,37 % при норме не выше 1%), и KLO (0,4%).

Синяя зона

Топливо, приобретённое на АЗС Avantage 7, SHELL, АВИАС, CHIPO, ULTRA и UPG, попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, и в целом имеет отличное качество. Практически все образцы отнесены в синюю зону из-за показателя содержания серы, которые находятся на границе допусков нормативов (9-10 мг/кг при нормативе не более 10).

Красная зона

Красная зона вновь полна дискаунтерами, хотя в нынешних реалиях цена у них уже не так столь сильно отличается от сетей из зеленой и синих зон. Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-Нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-Нафта. У первых четырех образцов был обнаружен недостаток “октана” – БРСМ-нафта (94,2 ед.), МОТТО (90,4 ед.), Brent Oil (93 ед.), КСЕМ (92,3 ед). И если Brent Oil и КСЕМ продают “девяносто второй” по цене “пятого”, то МОТТО не дотягивает даже до этого! Это серьезное нарушение, поскольку двигатели современных автомобилей четко настроены на соответствующий уровень октанового числа. Заправка бензином с пониженным числом как минимум увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а как максимум может привести к поломке топливной аппаратуры.

Что касается вредной для экологии и воздуха серы – то превышение более чем в пять раз было обнаружено в образце МОТТО (54 мг/кг при норме не более 10), и в 2 раза в образце Днипро-Нафта. А самое интересное началось, традиционно, при проверке содержания бензола. Четырехкратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе МОТТО (3,98% при норме не более 1%).

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Двукратное у КСЕМ и в полтора раза у Brent Oil. Практически на грани оказались образцы бензина БРСМ-Нафта и Днипро-Нафта (0,97 и 0,88 % соответственно). В общем, экологам стоит бить тревогу – при таких запредельных содержаниях бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. Также эксперты обратили внимание на аномально низкое содержание ароматических углеводородов в образцах МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-Нафта (от 8 до 14%). Это чёткий маркер не заводского, кустарного производства.

В общем, исследование показало, что желание сэкономить в период турбулентности на рынке, может вылезти владельцам авто боком. Что же касается корреляции между бензином, который продают на трассе и в городах, то судя по итогам исследования, никакой разницы нет. Там, где компания думает о клиенте и своей репутации, географическое расположение станций не имеет значения. Ну а те, кто во главу угла ставят наживу – обманывают везде.

Автор: Вадим Кривенко.