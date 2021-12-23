Експерти паливного ринку неодноразово заявляли про те, що "бодяжники" освоїли випуск контрафактного дизельного палива і масово поставляють його на АЗС. У низькопробній солярці рівень сірки завжди в кілька разів перевищує допустимі норми. Продукт згоряння потрапляє в повітря, яким ми всі дихаємо. Шкодить такий показник і двигунам, приводячи до чималих вкладень в ремонт.

Заправлятися низькопробним дизпаливом особливо небезпечно в період морозів ще й тому, що таке пальне при низьких температурах має тенденцію втрачати текучість і перетворює авто в “нерухомість”.

Інститут споживчих експертиз відібрав проби в 15 популярних мережах АЗС і перевірив – чи дійсно торгують вони зимовим дизелем? Результати, на жаль, підтвердили побоювання експертів.

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Відбори відбувалися на території всієї країни, в дослідженні були відібрані зразки "євродизеля" на WOG, SOCAR, ОККО, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, Авіас, БРСМ-Нафта, МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil і Схід. Крім того, в кількох мережах були придбані також зразки брендових сортів дизельного палива, а саме Pulls OKKO, Mustang WOG, Ventus KLO, Nano+ SOCAR і V-power SHELL. Це паливо з поліпшеними характеристиками і, відповідно, за дорожчою ціною, ніж “звичайний” дизель.

У лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими для дизеля параметрами: гранична температура фільтрованості, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки.

За аналогією з дослідженнями бензину, експерти розділили результати, отримані в лабораторії, на зони – зелену, синю і червону. В першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали “запас міцності” за якістю, синю – АЗС, пальне яких не мало порушень за вимогами профільного ДСТУ, і в червону – мережі, паливо в яких виявилося не кондиційним, тобто мало істотні відхилення в показниках.

Дослідження палива Євро ДТ, зима 2021 р.

Дослідження за ДСТУ 7688: 2015 до палива дизельного Гранична температура фільтрованості, не вище,°С Температура спалаху в закритому тиглі, С Вміст сірки, мг/кг норматив До - 20°С не нижче 55, С не більше 10 мг/кг WOG – 29 59 8 OKKO –27 61 8 KLO – 25 62 6 PRIME – 24 61 9 ZOG – 24 60 8 SHELL – 21 64 8 Ultra – 21 71 7 Marshall – 25 58 10 БРСМ-Нафта – 22 65 11 Авіас – 20 61 6 MOTTO – 22 43 309 Восток – 28 46 228 Neftek – 22 62 10 Brent Oil – 16 56 912

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Зелена зона

З 15-ти учасників в цю зону потрапили 5 зразків дизелю – ОККО, WOG, KLO, PRIME і ZOG. З брендових сортів в цій зоні опинилися три з п’яти мереж – Pulls OKKO, Mustang WOG і Ventus KLO. Насамперед експерти відправили зразки в морозильну камеру. У лідерської групи зимовий дизель має солідний запас – від мінус 24 за Цельсієм у PRIME і ZOG, до мінус 25 у KLO. ОККО і WOG по запасу міцності в лідерах. Що стосується арктичних сортів: ОККО – Pulls Diesel Арктика витримує до -40°С, так само як і Mustang до -40°С, Ventus – -30°С.Так що в даному випадку ціна себе виправдовує повністю.

Ще один значимий показник – сірка. Це головний ворог екології та паливної системи. Сірка вбивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів, вилучення її з пального – досить важкий і дорогий процес. Для прикладу, якщо буде 1000 мг/кг (ще десять років тому це було нормою) паливна може перестати ефективно працювати після десяти – п'ятнадцяти заправок.

За українськими стандартами (аналогічними Євро 5), вмісту сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. В учасників “зеленої” зони шкідливої сірки менше, ніж задекларовано нормативами. Щодо третього показника – температури спалаху – у лідерів нашого рейтингу теж все в порядку.

Дослідження преміального дизпалива, зима 2021 р.

Дослідження за ДСТУ 7688: 2015 до палива дизельного Гранична температура фільтрованості, не вище,°С Вміст сірки, мг/кг норматив -30°С не більше 10 мг/кг OKKO (Pulls Diesel) до -40 5 WOG (Mustang Diesel) до -40 7 KLO (Ventus Diesel) -30 7 SHELL (V-Power Diesel) -21 8 Socar Nano + -17 9

Синя зона

"Синя" зона виявилася досить великою, але і без сюрпризів не обійшлося. Дизельне пальне, реалізоване в мережах SHELL, АВІАС, MARSHALL, ULTRA і Neftek, відповідало всім вимогам ДСТУ, однак без “запасу”. Температура фільтрованості у всіх випробовуваних була в районі мінус 21 градусу Цельсія, крім “солярки” MARSHALL, у якій виявилися – 25°С. Сірка у всіх учасників групи виявилася ближче до 10 мг/кг, але тут відзначилася мережа АВІАС – в її пальному всього 6 мг/кг.

На подив експертів, в цю групу потрапив і зразок з “преміального” табору, а саме V-power SHELL, температура фільтрованості якого виявилася всього мінус 21 за Цельсієм, що відповідало результатам “звичайного” дизеля цієї мережі.

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Червона зона

Ну і нарешті, про порушників. Власне, тут опинилися "знайомі всі обличчя", мережі-дискаунтери, результати яких у кожному дослідженні Інституту показують суттєві відхилення від норм. До числа аутсайдерів потрапили чотири зразки дизеля, які були придбані в мережах БРСМ-Нафта, МОТТО, Brent Oil і Восток, а також абсолютно несподівано – дизельне пальне Nano+ від SOCAR. В останнього зразка температура фільтрованості виявилася нижчою за норматив – всього мінус 17°С, так само як і у зразка Brent Oil (-16°С).

Температура спалаху порушена у зразків МОТТО і Восток – відповідно, 43 і 46 градусів при нормативі не нижче 55. Це свідчить про не заводське походження даного палива, і значно збільшує його пожежонебезпеку, оскільки що нижча температура від нормативу, тим вища ймовірність його вибуху при ДТП або іншій надзвичайній ситуації.

Є проблеми й з вмістом сірки. У зразку Восток – більш ніж двадцятикратне перевищення (228 мг/кг), а у “дизелю” МОТТО – тридцятикратне (309 мг/кг)! В аутсайдерах за показником вмісту сірки виявився і дизель БРСМ-Нафти. Для сучасного дизельного двигуна регулярне потрапляння такого пального в систему може стати фатальним. І нарешті, абсолютний антирекорд за всю історію досліджень належить зразку, придбаному в мережі Brent Oil – 912 мг/кг (нагадаємо, норма – до 10 мг/кг)! Така концентрація практично гарантовано призведе до ремонтів і фінансових втрат, не кажучи вже про вихлоп, через який оксид може потрапити в легені пішоходів.

Резюме “Авто24”

В цілому, результати дослідження показали, що, як і раніше, близько чверті “дизелю”, що реалізується на ринку України, є “бодягою”. І якщо раніше невідповідності по тій же сірці були в межах двох-, триразових значень, то зараз доходить і до десятикратних перевищень. А це привід задуматися автомобілістам, адже сумнівна економія обов'язково призведе до великих проблем з паливною системою автомобіля.

Автор: Олександр Бабенко.