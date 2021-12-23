Эксперты топливного рынка неоднократно заявляли о том, что "бодяжники" освоили выпуск контрафактного дизельного топлива и массово поставляют его на АЗС. В низкопробной солярке уровень серы всегда в разы превышает допустимые нормы. Продукт сгорания попадает в воздух, которым мы все дышим, вредит такой показатель и двигателям, приводя к немалым вложениям в ремонт.

Заправиться низкопробным топливом особенно опасно в период морозов еще и потому, что такое топливо при низких температурах имеет тенденцию терять текучесть и превращает авто в “недвижимость”.

Институт потребительских экспертиз отобрал пробы у 15 популярных сетей АЗС и проверил – действительно ли торгуют они зимним дизелем? Результаты, к сожалению, подтвердили опасения экспертов.

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Отборы происходили на территории всей страны, в исследовании были отобраны образцы “евродизеля” на WOG, SOCAR, ОККО, SHELL, KLO, PRIME, ZOG, АВИАС, БРСМ-Нафта, МОТТО, MARSHALL, ULTRA, Neftek, Brent Oil и Восток. Кроме того, в ряде сетей были приобретены также образцы брендовых сортов дизельного топлива, а именно Pulls OKKO, Mustang WOG, Ventus KLO, Nano + SOCAR и V-power SHELL. Это топливо с улучшенными характеристиками и, соответственно, по более дорогой цене, чем “обычный” дизель.

В лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по самым важным для дизеля параметрам: предельная температура фильтруемости, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы.

По аналогии с исследованиями бензина, эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории, на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ДСТУ, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть имело существенные отклонения в показателях.

Исследование топлива Евро ДТ, зима 2021 г.

Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Температура вспышки в закрытом тигле, С Содержание серы, мг/кг норматив До - 20°С не ниже 55, С не более 10 мг/кг WOG – 29 59 8 OKKO –27 61 8 KLO – 25 62 6 PRIME – 24 61 9 ZOG – 24 60 8 SHELL – 21 64 8 Ultra – 21 71 7 Marshall – 25 58 10 Брсм-нафта – 22 65 11 Авиас – 20 61 6 MOTTO – 22 43 309 Восток – 28 46 228 Neftek – 22 62 10 Brent Oil – 16 56 912

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Зеленая зона

Из 15-ти участников в эту зону попали 5 образцов дизеля – ОККО, WOG, KLO, PRIME и ZOG. Из брендовых сортов в этой зоне оказались 3 из 5 сетей – Pulls OKKO, Mustang WOG и Ventus KLO. Первым делом эксперты отправили образцы в морозильную камеру. У лидерской группы зимний дизель имеет солидный запас – от минус 24 по Цельсию у PRIME и ZOG, до минус 25 у KLO. ОККО и WOG по запасу прочности в лидерах. Что касается арктических сортов: ОККО – Pulls Diesel Арктика выдерживает до – 40°С, равно как и Mustang до – 40°С, Ventus – 30°С. Так что в данном случае цена себя оправдывает полностью.

Еще один значимый показатель – сера. Это главный враг экологии и топливной системы. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из топлива – довольно трудный и дорогой процесс. Для примера, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой) топливная может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок.

По украинским стандартам (аналогичным Евро 5), содержания серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У участников “зеленой” зоны вредной серы меньше, чем задекларировано нормативами. Касательно третьего показателя – температуры вспышки – у лидеров нашего рейтинга тоже все в порядке.

Исследование премиального дизтоплива, зима 2021 г.

Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Содержание серы, мг/кг норматив - 30°С не более 10 мг/кг OKKO (Pulls Diesel) до – 40 5 WOG (Mustang Diesel) до – 40 7 KLO (Ventus Diesel) – 30 7 SHELL (V-Power Diesel) – 21 8 Socar Nano + – 17 9

Синяя зона

“Синяя” зона оказалась весьма обширной, но и без сюрпризов не обошлось. Дизельное топливо, реализуемое в сетях SHELL, АВИАС, MARSHALL, ULTRA и Neftek, отвечало всем требованиям ДСТУ, но без “запаса”. Температура фильтруемости у всех испытуемых была в районе минус 21 градуса Цельсия, кроме “солярки” MARSHALL, у которой обнаружились – 25°С. Сера у всех участников группы оказалась ближе к 10мг/кг, но здесь отличилась сеть АВИАС – в ее топливе всего 6 мг/кг.

К удивлению экспертов, в эту группу попал и образец из “премиального” лагеря, а именно V-power SHELL, температура фильтруемости которого оказалась всего минус 21 по Цельсию, что соответствовало результатам “обычного” дизеля этой сети.

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Красная зона

Ну и наконец, о нарушителях. Собственно, здесь оказались “знакомые все лица”, сети-дискаунтеры, результаты которых в каждом исследовании Института показывают существенные отклонения от норм. В числе аутсайдеров попали четыре образца дизеля, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil и Восток, а также совершенно неожиданно – дизельное топливо Nano+ от SOCAR. У последнего образца температура фильтруемости оказалась ниже норматива – всего минус 17°С, равно как и у образца Brent Oil (– 16°С).

Температура вспышки нарушена у образцов МОТТО и Восток – соответственно, 43 и 46 градусов при нормативе не ниже 55. Это свидетельствует о не заводском происхождении данного топлива, и значительно увеличивает его пожароопасность, поскольку чем ниже температура от норматива, тем выше вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации.

Есть проблемы и с содержанием серы. В образце Восток – более чем двадцатикратное превышение (228 мг/кг), а у “дизеля” МОТТО – тридцатикратное (309 мг/кг)! В аутсайдерах по показателю содержания серы оказался и дизель БРСМ-нафты. Для современного дизельного двигателя регулярное попадание такого топлива в систему может стать фатальным. И наконец, абсолютный антирекорд за всю историю исследований принадлежит образцу, приобретённому в сети Brent Oil – 912 мг/кг (напомним, норма – до 10 мг/кг)! Такая концентрация практически гарантированно приведёт к ремонтам и финансовым потерям, не говоря уже о выхлопе, из-за которого оксид может попасть в легкие пешеходов.

Резюме “Авто24”

В целом, результаты исследования показали, что по-прежнему около четверти “дизеля”, реализуемого на рынке Украины, является “бодягой”. И если ранее несоответствия по той же сере были в пределах двух-трехкратных значений, то сейчас доходит и до десятикратных превышений. А это повод задуматься автомобилистам, ведь сомнительная экономия обязательно приведет к большим проблемам с топливной системой автомобиля.

Автор: Александр Бабенко.