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БТР М113 получил дистанционно управляемый пулемет

В боевые подразделения Сил обороны вскоре поступит бронетранспортер М113 с усиленной огневой мощностью, который Украина получит в рамках международной помощи.
БТР М113 получил усиленную огневую мощь с дистанционным управлением - Auto24

ФОТО: Минобороны Украины|

Этим 2-пулеметным модулем Таврия 14.5/7.62 стрелок будет управлять из салона

Валентин Ожго
logo13 декабря, 20:20
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Это будет дистанционно управляемый модуль Таврия 14.5/7.62, установленный на верхней части БТР. Эту новость озвучило на сайте Минобороны Украины Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Теперь благодаря новому модулю, состоящий из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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До нынешнего времени основным вооружением М113 был пулемет калибра 12.7 мм. Пулеметчик работал по целям с малозащищенной позиции на броне.

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