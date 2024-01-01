БТР М113 получил дистанционно управляемый пулемет

Это будет дистанционно управляемый модуль Таврия 14.5/7.62, установленный на верхней части БТР. Эту новость озвучило на сайте Минобороны Украины Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Теперь благодаря новому модулю, состоящий из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Читайте также Минобороны за время войны кодифицировало два десятка тяжеловозов

До нынешнего времени основным вооружением М113 был пулемет калибра 12.7 мм. Пулеметчик работал по целям с малозащищенной позиции на броне.