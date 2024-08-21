Минобороны за время войны кодифицировало два десятка тяжеловозов

Тяжеловозные транспортные полуприцепы, что в народе именуются тралами, седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии, а также отечественных производителей, пополнили автопарк специализированной техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны на своем сайте.

Потребность в седельных автотягачах и тяжелых прицепах во времена ведения активных боевых действий выросла в десятки, если не сотни раз. Эффективная логистика и быстрая доставка военной техники является крайне важным транспортным процессом в обеспечении боеспособности различных родов войск.

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Транспортировка различных видов вооружения и боевой техники ведется не только во фронтовых и прифронтовых зонах, но и из глубокого тыла. Танки, самоходные артиллерийские установки, боевые бронированные машины, другую габаритную инженерную технику и массивные по весу и размерам грузы армейские автомобилисты везут за сотни и тысячи и километров.

Mercedes-Benz Zetros 3643 6x6. Фото: Daimler Truck

Незаменима такая техника и в зоне боевых действий. Использование специального транспорта для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам в случае необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной дислокации в другую.

Такой способ логистики позволяет экономить ценный моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на тыловые ремонтные базы.