Міноборони за час війни кодифікувало два десятки ваговозів

Важковозні транспортні напівпричепи, що в народі іменуються тралами, сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії, а також вітчизняних виробників поповнили автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони на своєму сайті.

Потреба в сідельних автотягачах та важких причепах за часів ведення активних бойових дій виросла в десятки, якщо не сотні разів. Ефективна логістика та швидке доставлення військової техніки є вкрай важливими транспортним процесом у забезпеченні боєздатності різних родів військ.

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Транспортування різних видів озброєння та бойової техніки ведеться не тільки в фронтових та прифронтових зонах, але й з глибокого тилу. Танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, іншу габаритну інженерну техніку та масивні за вагою і розмірами вантажі армійські автомобілісти везуть за сотні й тисяч і кілометрів.

Mercedes-Benz Zetros 3643 6x6. Фото: Daimler Truck

Незамінна така техніка й у зоні бойових дій. Використання спеціального транспорту для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї дислокації до іншої.

Такий спосіб логістики дозволяє економити цінний моторесурс важкої бронетехніки. Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійне доставлення пошкодженої "броні" на тилові ремонтні бази.