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БТР М113 отримав дистанційно керований кулемет

У бойові підрозділи Сил оборони невдовзі надійде бронетранспортер М113 з посиленою вогневою потужністю, який Україна отримає у рамках міжнародної допомоги.
БТР М113 отримав посилену вогневу потужність з дистанційним управлінням - Auto24

ФОТО: Міноборони України|

Цим 2-кулеметним модулем Таврія 14.5/7.62 стрілець керуватиме з салону

Валентин Ожго
logo13 грудня, 20:20
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Це буде дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62, встановлений на верхній частині БТР. Цю новину озвучило на сайті Міноборони України Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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До нинішнього часу основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12.7 мм. Кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.

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