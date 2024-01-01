БТР М113 отримав дистанційно керований кулемет

Це буде дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62, встановлений на верхній частині БТР. Цю новину озвучило на сайті Міноборони України Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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До нинішнього часу основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12.7 мм. Кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.