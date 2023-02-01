Volkswagen Golf станет электромобилем. Но перед этим Golf переживет последнее обновление.

В последние годы возникало множество предположений о будущем Volkswagen Golf. Появление на рынке Volkswagen ID.3 серьезно поставило под вопрос продолжение развития одного из важнейших автомобилей, созданных автомобильной промышленностью в Европе. Однако после многочисленных слухов, сама компания выступила с их опровержением, чтобы возразить, что преемственность Golf находится под угрозой.

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В конце прошлого 2022 года Томас Шефер, генеральный директор Volkswagen, подтвердил, что девятое поколение Golf будет. Но для того, чтобы пережить процесс перехода на электромобили, необходимо, чтобы Golf стал на 100% электромобилем. Возможно, Golf девятого поколения будет называться Volkswagen ID. Golf.

Через некоторое время после этих заявлений руководитель Volkswagen рассказал о том, что дальше будет с Golf. Модель, которую сейчас можно найти в дилерских центрах, скоро обновят.

Шефер отметил, что обновление Golf будет представлено в 2024 году, и, что более важно, оно будет последним для модели с ДВС. Долгосрочное будущее этой модели предполагает ее трансформацию в электромобиль.



Шпионское фото нового Volkswagen Golf 2024 во время тестовой сессии

Поэтому через несколько лет мы станем свидетелями возвращения пропавшего Volkswagen e-Golf. Теперь эта модель, как ожидается, будет интегрирована в семейство ID. электромобили.

Если все пойдет по плану, Golf девятого поколения будет готов где-то между 2027 и 2028 годами.