Volkswagen Golf стане електромобілем. Але перед тим Golf зазнає останнього оновлення.

Останніми роками виникало багато припущень про майбутнє Volkswagen Golf. Поява на ринку Volkswagen ID.3 серйозно поставила під сумнів продовження розвитку одного з найважливіших автомобілів, створених автомобільною промисловістю в Європі. Однак, після численних чуток, сама компанія виступила проти цих чуток, щоб заперечити, що спадкоємність Golf знаходиться під загрозою.

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Наприкінці минулого 2022 року Томас Шефер, генеральний директор Volkswagen, підтвердив, що дев’яте покоління Golf буде. Але для того, щоб пережити процес переходу на електромобілі, необхідно, щоб Golf став на 100% електромобілем. Можливо, що Golf дев’ятого покоління буде називатись Volkswagen ID. Golf.

Через деякий час після цих заяв керівник Volkswagen розповів про те, що далі буде з Golf. Модель, яку зараз можна знайти в дилерських центрах, незабаром оновлять.

Шефер зазначив, що оновлення Golf буде представлено у 2024 році, і, що більш важливо,воно буде останнім для моделі з ДВЗ. Довгострокове майбутнє цієї моделі передбачає її трансформацію в електромобіль.



Шпигунське фото нового Volkswagen Golf 2024 під час тестової сесії

Тому через кілька років ми станемо свідками повернення зниклого Volkswagen e-Golf. Тепер ця модель, як очікується, буде інтегрована в сімейство ID. електромобілів.

Якщо все піде за планом, Golf дев’ятого покоління буде готове десь між 2027 і 2028 роками.