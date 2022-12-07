Самого автомобіля ще немає. Опубліковані лише перші офіційні зображення, але новинка вже доступна для замовлення.

Volkswagen представить публіці новий електромобіль ID.3 другого покоління навесні наступного року, а поки що виробник опублікував перші зображення новинки та відкрив прийом передзамовлень.

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«Новий ID.3 демонструє відданість якості, дизайну та екологічності. Дизайн став зрілішим, і ми покращили матеріали, які використовуються в інтер'єрі», — заявила Імельда Лаббе, член ради директорів Volkswagen з продажу, маркетингу та післяпродажного обслуговування.

Створюючи оновлену версію, команда розробників врахувала низку пропозицій від клієнтів, щоб покращити продукт та розширити стандартний пакет обладнання: «Потреби наших клієнтів завжди знаходяться у центрі нашої уваги. Ось чому ми уважно слухаємо та фокусуємося на тому, щоб наш портфель продуктів відповідав їхнім вимогам».

Новий ID.3 буде оснащено програмним забезпеченням останнього покоління яке отримуватиме оновлення по бездротовій мережі. Крім того, було модернізовано стандартний пакет обладнання: тепер він включає дисплей діагоналлю 12 дюймів, підйом багажного відділення, що знімається, і центральну консоль з двома підсклянниками.

Такі функції, як Plug & Charge та інтелектуальний планувальник маршрутів роблять зарядку в новому ID.3 ще простіше і зручніше. Volkswagen використовує ID.3 повністю інтегровані допоміжні системи останнього покоління. Прикладами цього є опціонально доступні системи допомоги водію Travel Assist, Swarm Data та Park Assist Plus.

«Частина нашої місії у Volkswagen полягає в тому, щоб пропонувати найсучасніші технології та інновації для всіх моделей, включаючи компактні автомобілі, та ID.3 служить тому прикладом — наприклад, коли йдеться про нові системи зручності та допомоги: ми зробили наступний крок на шляху до високоавтоматизованого водіння з використанням ролевого навчання в останній версії Travel Assist», — пояснює Кай Грюніц, член правління бренду Volkswagen, який відповідає за розвиток.

Покупці з Німеччини вже можуть замовити версії Life, Business, Style, Max та Tour. Початкова ціна ID.3 Life складає 43 995 євро. Очікується, що через велику кількість замовлень клієнти, які розмістили своє замовлення зараз, отримають свій новий ID. 3 лише у четвертому кварталі наступного року.