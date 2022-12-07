Самого автомобиля еще нет. Опубликованы только первые официальные изображения, но новинка доступна для заказа.

Volkswagen представит публике новый электромобиль ID.3 второго поколения весной следующего года, а пока производитель опубликовал первые изображения новинки и открыл прием предзаказов.

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Новый ID.3 демонстрирует приверженность качеству, дизайну и экологичности. Дизайн стал более зрелым, и мы улучшили материалы, которые используются в интерьере», — заявила Имельда Лаббе, член совета директоров Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию.

Создавая обновленную версию, команда разработчиков учла ряд предложений от клиентов для улучшения продукта и расширения стандартного пакета оборудования: «Потребности наших клиентов всегда находятся в центре нашего внимания. Вот почему мы внимательно слушаем и фокусируемся на том, чтобы наш портфель продуктов отвечал их требованиям».

Новый ID.3 будет оснащено программным обеспечением последнего поколения, которое будет получать обновления по беспроводной сети. Кроме того, был модернизирован стандартный пакет оборудования: теперь он включает дисплей диагональю 12 дюймов, подъем снимаемого багажного отделения и центральную консоль с двумя подстаканниками.

Такие функции как Plug & Charge и интеллектуальный планировщик маршрутов делают зарядку в новом ID.3 еще проще и удобнее. Volkswagen использует ID.3 полностью встроенные вспомогательные системы последнего поколения. Примерами этого являются опционально доступные системы помощи водителя Travel Assist, Swarm Data и Park Assist Plus.

«Часть нашей миссии в Volkswagen состоит в том, чтобы предлагать самые современные технологии и инновации для всех моделей, включая компактные автомобили и ID.3 служит тому примером — например, когда речь идет о новых системах удобства и помощи: мы сделали следующий шаг на пути к высокоавтоматизированному вождению с использованием ролевого обучения в последней версии Travel Assist», — объясняет Кай Грюниц, член правления бренда Volkswagen, отвечающий за развитие.

Покупатели из Германии уже могут заказать версии Life, Business, Style, Max и Tour. Начальная цена ID.3 Life составляет 43 995 евро. Ожидается, что из-за большого количества заказов клиенты, разместившие свой заказ сейчас, получат свой новый ID.3 только в четвертом квартале следующего года.