Автошоу во Франкфурте только что завершило свою работу, а представители различных автомобильных компаний уже имеют целью встретиться чтобы обсудить будущее выставки, которое под угрозой.

Ведь в этом году многие не только азиатские, а даже европейские производители проигнорировали автовыставку.

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Так, Тoyota, Nissan, Peugeot, Fiat-Chrysler и Volvo решили не участвовать в автошоу. BMW на две трети уменьшила расходы на выставку, показав меньшую экспозицию.



Автосалон в Женеве, 2018 год

На 30% уменьшил инвестиции на показ во Франкфурте и Mercedes-Benz. По статистике, выставка уменьшилась примерно на 20%. Действительно, в 2019 году павильоны выставки были полупустыми, в то время как два года назад там нельзя было протолкнуться.

Вероятно, что через два года (выставка во Франкфурте чередуется с Парижем) автошоу в немецкой бизнес-столице может переехать на другую, более скромную локацию.

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