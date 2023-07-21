Следующий гиперкар от французского автопроизводителя получит электрифицированный двигатель V8 и дизайн, "впечатляющий людей наповал".

Покидая пост директора Bugatti по дизайну, Ахим Аншайдт поделился дополнительной информацией об автомобиле, который заменит Chiron. Машина уже окончена, появится в следующем году. Однако работа над новой моделью продолжается.

Bugatti отказывается от двигателя W16 с четырьмя турбинами и переходит на новую силовую установку. Под капотом более легкого шасси по сравнению с нынешним Bugatti Mistral уже стоит гибридный V8. О трансмиссии отставной дизайнер умолчал, но известно о размещении коробки передач – в нише между сиденьями.

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Так сделано из соображений баланса веса, поскольку с гибридной трансмиссией прибавился вес аккумуляторов и потому нужно было пересмотреть архитектуру всего автомобиля.

По мнению менеджеров, новая модель будет "потрясающей и поразит людей неожиданностями", но интерьер не станет футуристическим, полным экранов. Фото: Bugatti

Как и нынешние и бывшие модели Bugatti, новичок в основном будет держаться подальше от мультимедийных технологий. Однако Chiron все-таки получит какой-то центральный информационно-развлекательный экран, который в пассивном режиме будет спрятан в какую-то нишу и при необходимости будет появляться. В следующем году это будет известно точно, а вот в продажу автомобиль поступит в 2026 году.