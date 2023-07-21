Наступний гіперкар від французького автовиробника отримає електрифікований двигун V8 та дизайн, що «вразить людей наповал».

Покидаючи пост директора Bugatti з дизайну, Ахім Аншайдт поділився додатковою інформацією про автомобіль, який замінить Chiron. Машина вже закінчена, з’явиться наступного року. Однак робота над новою моделлю ще продовжується.

Bugatti відмовляється від двигуна W16 з чотирма турбінами і переходить на нову силову установку. Під капотом легшого шасі в порівнянні з нинішнім Bugatti Mistral вже стоїть гібридний V8. Про трансмісію відставний дизайнер промовчав, але відомо про розміщення коробки передач – у ніші між сидіннями.

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Так зроблено з міркувань балансу ваги, оскільки з гібридною трансмісією додалася вага акумуляторів і тому потрібно було переглянути архітектуру всього автомобіля.

На думку менеджерів, нова модель буде “приголомшливою і вразить людей несподіванками", але інтер'єр не стане футуристичним, повним екранів. Фото: Bugatti

Як і нинішні та колишні моделі Bugatti, новачок в основному триматиметься якомога далі від мультимедійних технологій. Однак Chiron все-таки отримає якийсь центральний інформаційно-розважальний екран, що у пасивному режиму буде схований в якусь нішу і лише при потребі з’являтиметься. Наступного року це буде відомо точно, а ось у продаж автомобіль надійде у 2026 році.