Учитывая то, что даже Ferrari собирается представить электромобиль в 2025 году, а Bentley хочет перейти полностью на электричество к 2030 году, не удивительно, что Bugatti тоже подвергнется такой трансформации.

На прошлой неделе генеральный директор Porsche Оливер Блум сказал, что Volkswagen скоро примет решение о будущем Bugatti, в результате чего ожидаемая сделка между Porsche и Rimac приведет к тому, что оба поглотят Bugatti. “Скоро” выглядит так, как будто это будет “очень скоро”, поскольку стало известно о том, что 6 июля будет объявлено о поглощении Bugatti Rimac / Porsche.

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Предыдущие отчеты показывают, что Rimac будет владеть 55-процентной долей автопроизводителя. Пока мы ждем подтверждения всего этого, первый электрический Bugatti был представлен на рендере. Используя в качестве основы эффектный Bolide, художник черпал вдохновение из других моделей Bugatti, таких как Chiron.

Поскольку это электромобиль, некоторые из самых экстремальных деталей были сглажены, а массивное заднее крыло Bolide с ковшом на крыше и вовсе было удалено. Bugatti E получил тонкие фары, имитирующие фары Chiron, и уникальную интерпретацию традиционной решетки радиатора. Скорее всего мы узнаем больше о планах Bugatti совсем скоро.