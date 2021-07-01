З огляду на те, що навіть Ferrari збирається представити електромобіль у 2025 році, а Bentley хоче перейти на повністю електрику до 2030 року, не дивно, що Bugatti теж піддасться такій трансформації.

Минулого тижня генеральний директор Porsche Олівер Блум сказав, що Volkswagen скоро прийме рішення про майбутнє Bugatti, в результаті чого очікувана угода між Porsche і Rimac призведе до того, що обидва поглинуть Bugatti. “Скоро” виглядає так, як ніби це буде “дуже скоро”, оскільки стало відомо про те, що 6 липня буде оголошено про поглинання Bugatti Rimac / Porsche.

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Попередні звіти показують, що Rimac буде володіти 55-відсотковою часткою автовиробника. Поки ми чекаємо підтвердження всього цього, перший електричний Bugatti був представлений на рендері. Використовуючи в якості основи ефектний Bolide, художник черпав натхнення з інших моделей Bugatti, таких як Chiron.

Оскільки це електромобіль, деякі з найбільш екстремальних деталей були згладжені, а масивне заднє крило Bolide з ковшем на даху і зовсім були видалені. Bugatti E отримав тонкі фари, що імітують фари Chiron, і унікальну інтерпретацію традиційної решітки радіатора. Скоріш за все ми дізнаємося більше про плани Bugatti зовсім скоро.