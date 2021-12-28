Это старинные "семейные" рецепты от французского производителя роскошных автомобилей – такими вкусностями угощали гостей еще на свадьбе основателя бренда Этторе Бугатти.

Высококлассный французский бренд, даже если он автомобильный, должен разбираться в высокой кухне, ведь она – одно из национальных достояний Франции. И Bugatti предлагает вам рецепт Тарт Обернауз – десерта, который Этторе Бугатти так полюбил, что подавал его на своей свадьбе.

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Рецепт тарта (печенья) с малиной приведен ниже. Это одно из блюд, которое подают в La Fourchette des Ducs – ресторане, созданном основателем Bugatti, чтобы приветствовать клиентов и гарантировать, что о них хорошо заботятся, когда они посещают мануфактуру в Мольсхайме.

Когда ресторан открылся в 1921 году, он назывался Clos Sainte Odile. Этторе Бугатти попросил своего друга Люсьена Вайссенбургера, винодела из гор Вогезов, управлять рестораном. Другого друга, Чарльза Шпиндлера, попросил добавить резьбу к фахверковому зданию, в котором размещался ресторан, а дизайн интерьера и настенные светильники, которые все еще можно увидеть в ресторане и сегодня, были выполнены художником Рене Лаликом – основателем хрустального бренда Lalique.

Сегодня рестораном руководит шеф-повар Николас Стамм с двумя звездами Мишлена. В меню представлены блюда по традиционным эльзасским рецептам, которые могли бы понравиться Бугатти и его клиентам, хотя они были заново изобретены для современного вкуса.

"Хотя не всегда возможно точно воспроизвести блюда прошлых времен, мы все же пытаемся инкапсулировать суть рецептов – точно так, как это делает ателье в Мольсхайме с изготовлением автомобилей Bugatti", – говорит Стамм.

Во время праздников гости могут заказать в Рождественскую корзину – набор из 15 изысканных десертов, таких как Сапин де Ноэль (рождественская елка), грушевый тарт, тарт де Линц (линцерское печенье) и, конечно, Тарт Обернуаз.

Если вам не представится возможность побывать в Мольсхайме, чтобы лично насладиться десертами из праздничной корзины, по крайней мере, пару десертов можно попробовать благодаря этому рецепту от Bugatti.

Рецепт Тарт Обернуаз

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИРОГА

250 г просеянной муки;

125 г сахара;

125 г сливочного масла;

3 яичных желтка;

40 г молока;

3 г разрыхлителя для теста.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ И УКРАШЕНИЯ

125 г малинового джема;

3 яичных белка;

100 г сахарной пудры;

100 г миндального порошка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

С помощью миксера смешайте все ингредиенты до получения однородной пасты. Дать отдохнуть в холодильнике 2 часа. Затем тесто раскатать в форму для пирога и смазать малиновым джемом. Отставить в холодильник. Яичные белки взбить до образования стойких пиков. Добавить сахарную и миндальную пудру. Намазать пирог вареньем. Выпекать в разогретой духовке при 180°C в течение 20 минут, пока коржи не подрумянятся. После выпечки дать остыть до комнатной температуры.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

210 г сахара;

720 г сливочного масла;

840 г просеянной муки;

360 г порошка фундука;

2 стручка ванили;

сахарная пудра и корица для украшения;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

С помощью миксера смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Сформировать рулетики примерно 3 см в диаметре. Дать отдохнуть в холодильнике 2 часа. Нарезать охлажденные рулетики теста на кусочки примерно 4 см в длину. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 15 минут. После выпечки дать охладиться до комнатной температуры, обвалять печенье в сахаре и корице. Хранить в герметичной коробке. Приятного аппетита!

Фото: праздничные десерты от Bugatti / Bugatti