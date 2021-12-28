Це старовинні "родинні" рецепти від французького виробника розкішних автомобілів – такими смаколиками частували гостей ще на весіллі засновника бренду Етторе Бугатті.

Висококласний французький бренд, навіть якщо він автомобільний, повинен знатись на високій кухні, адже вона є одним із національних надбань Франції. І Bugatti пропонує вам рецепт Тарт Обернауз – десерту, який Етторе Бугатті так полюбив, що подав його на своєму весіллі.

Також цікаво: У Києві засвітилась традиційна новорічна ялинка з автомобілів

Рецепт тарта (печива) з малиною наведено нижче. Це одна зі страв, яку подають у La Fourchette des Ducs – ресторані, створеному засновником Bugatti, щоб вітати клієнтів і гарантувати, що про них добре дбають, коли вони відвідують мануфактуру в Мольсхаймі.

Коли ресторан відкрився у 1921 році, він називався Clos Sainte Odile. Етторе Бугатті попросив свого друга Люсьєна Вайссенбургера, винороба з гір Вогезів, керувати рестораном. Іншого друга, Чарльза Шпіндлера, попросив додати різьблення до фахверкової будівлі, в якій розташовувався ресторан, а дизайн інтер’єру та настінні світильники, які все ще можна побачити в ресторані сьогодні, були виконані художником Рене Лаліком – засновником кришталевого бренду Lalique.

Сьогодні рестораном керує шеф-кухар Ніколас Стамм з двома зірками Мішлен. У меню представлено страви за традиційними ельзаськими рецептами, які могли б сподобатися Бугатті та його клієнтам, хоча вони були заново винайдені для сучасного смаку.

“Хоча не завжди можливо точно відтворити страви минулих часів, ми все ж намагаємося інкапсулювати суть рецептів – точно так, як це робить ательє в Мольсхаймі з виготовленням автомобілів Bugatti”, – каже Стамм.

Під час свят гості можуть замовити в Різдвяний кошик – набір з 15 вишуканих десертів, як-от Сапін де Ноель (різдвяна ялинка), грушевий тарт, тарт де Лінц (лінцерське пічіво) та, звісно, ​Тарт Обернуаз.

Якщо вам не випаде нагоди побувати у Мольсхайм, щоб особисто посмакувати десертами зі святкового кошика, принаймні пару десертів можна спробувати, завдяки цьому рецепту від Bugatti.

Рецепт Тарт Обернуаз

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ ПИРОГА

250 г просіяного борошна;

125 г цукру;

125 г вершкового масла;

3 яєчних жовтки;

40 г молока;

3 г розпушувача для тіста.

ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ НАЧИНКИ ТА ПРИКРАШЕННЯ

125 г малинового джему;

3 яєчних білки;

100 г цукрової пудри;

100 г мигдального порошку.

ПРИГОТУВАННЯ

За допомогою міксера змішати всі інгредієнти до отримання однорідної пасти. Дати відпочити в холодильнику 2 години. Потім тісто розкачати у форму для пирога і змастити малиновим джемом. Відставити в холодильник. Яєчні білки збити до утворення стійкої піни, що тримає форму. Додати цукрову пудру і мигдальну пудру. Намазати пиріг варенням. Випікати в розігрітій духовці при 180°C протягом 20 хвилин, поки коржики не підрум’яняться. Після випікання, дати охолонути до кімнатної температури.

Додатковий рецепт Кіпферле з фундуком

ІНГРЕДІЄНТИ

210 г цукру;

720 г вершкового масла;

840 г просіяного борошна;

360 г порошку фундука;

2 стручки ванілі;

Цукрова пудра і кориця для прикрашення;

ПРИГОТУВАННЯ

За допомогою міксера змішати всі інгредієнти до отримання однорідного тіста. Сформувати рулетики приблизно 3 см в діаметрі. Дати відпочити в холодильнику 2 години. Нарізати охолоджені рулетики тіста на шматочки приблизно 4 см завдовжки. Випікати в попередньо розігрітій духовці при 180°C протягом 15 хвилин. Після випікання, дати охолонути до кімнатної температури, обваляти печиво в цукрі та кориці. Зберігати в герметичній коробці. Смачного!

Фото: святкові десерти від Bugatti / Bugatti