Група автолюбителів на паркінгу одного зі столичних ТРЦ створила гігантську новорічну ялинку та влаштувала світлове шоу.

Автомобілісти увімкнули фари та усю наявну ілюмінацію, а також додали ліхтарики зі своїх смартфонів, щоб додати сяйва своїй ялинці. Хоча перформанс був нечисельним, в умовах карантинних обмежень навіть такі зібрання можна вважати масовим. Хоча минулого року автомобілісти Харкова та Києва змагались за звання найбільшої ялинки з машин в Україні.

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Автомобільна ялинка Харкова зрештою виявилась більшою – харків’яни зібрали у формі святкового дерева 1065 автомобілів. Це був справжній національний рекорд. Автомобілістам знадобилось п’ять годин, щоб сформувати потрібну фігуру з рухомих “пазлів”.

“Під час перформансу повністю занурені у новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання та співали новорічних пісень”, – йдеться у дописі Типовий Київ.