Группа автолюбителей на паркинге одного из столичных ТРЦ создала гигантскую новогоднюю елку и устроила световое шоу.

Автомобилисты включили фары и всю имеющуюся иллюминацию, а также добавили фонарики со своих смартфонов, чтобы придать сияние своей елке. Хотя перформанс был немногочисленным, в условиях карантинных ограничений даже такие собрания можно считать массовыми. Хотя в прошлом году автомобилисты Харькова и Киева соревновались за звание самой большой елки из машин в Украине.

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Автомобильная елка Харькова в конце концов оказалась больше – харьковчане собрали в форме праздничного дерева 1065 автомобилей. Это был настоящий национальный рекорд. Автомобилистам понадобилось пять часов, чтобы сформировать нужную фигуру из движущихся “пазлов”.

“Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни”, – говорится в публикации телеграм-канала Типичный Киев.