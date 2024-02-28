Buick в поиске оригинальности и исключительности своих автомобилей разработал довольно интересный дизайн золотой модели в стиле концепции Wildcat EV и обнародовал новый слоган и брендовую кампанию "Исключительный по дизайну".

Компания Buick подала заявку на торговую марку Electra, или модели "E" с цифровым индексом в названии от 1 до 9, что свидетельствует о планах бренда выпустить электромобили в различных сегментах.

Ее представленный в нынешний вторник, 27 февраля, новый дизайн Buick навеян концептом платформы Wildcat EV. Компания заявила, что ее уникальная стилистика "Исключительный по дизайну" впоследствии станет частью всего бренда.

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Когда именно это произойдет, пока непонятно. Buick говорит, что к 2030 году он станет полностью электрическим. Концепция Wildcat EV станет реальностью, поскольку предложены инновационные разработки и инженерные решения (см. видео внизу) с точки зрения настоящего опережают время.

Это свидетельствует о вхождении автопроизводителя в следующую эру с обнадеживающей целью занять передовую нишу, в том числе в доступном ценовом сегменте.

"После внедрения стиля дизайна Wildcat EV в производство на Encore GX 2024 года и полностью новой Envista, мы обнаружили, что красивый дизайн и тихая роскошь отличают Buick от других. Конкурируем", – отметила директор по маркетингу Buick и GMC Global Молли Пек.

И хотя электромобиль в США еще в пути, это не мешает бренду с 2022 года продавать электромобили в Китае. Скажем, прошлогодним летом Buick запустил там новый Velite 6 по цене от 15 500 долларов (112 800 юаней).

А недавно производитель снизил цены на недорогие модели Electra E4 и E5 в Китае, начиная с 22 200 долларов (159 900 юаней).