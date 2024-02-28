Buick в пошуку оригінальності й винятковості своїх автомобілів розробив доволі цікавий дизайн золотої моделі в стилі концепції Wildcat EV та оприлюднив новий слоган і брендову кампанію "Винятковий за дизайном".

Компанія Buick подала заявку на торговельну марку Electra, або моделі «E» з цифровим індексом у назві від 1 до 9, що свідчить про плани бренду випустити електромобілі в різних сегментах.

Її представлений у нинішній вівторок, 27 лютого, новий дизайн Buick навіяний концептом платформи Wildcat EV. Компанія заявила, що її унікальна стилістика "Винятковий за дизайном" згодом стане частиною всього бренду.

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Коли саме це станеться, поки незрозуміло. Buick каже, що до 2030 року він стане повністю електричним. Концепція Wildcat EV стане реальністю, оскільки запропоновані інноваційні розробки та інженерні рішення (див. відео внизу) з погляду сьогодення випереджають час.

Це свідчить про входження автовиробника в наступну еру з обнадійливою метою зайняти передову нішу, у тому числі в доступному ціновому сегменті.

"Після впровадження мови дизайну Wildcat EV у виробництво на Encore GX 2024 року та повністю новій Envista, ми виявили, що красивий дизайн і тиха розкіш відрізняють Buick від інших. Конкуруємо", – зазначила директор з маркетингу Buick і GMC Global Моллі Пек.

І хоча електромобіль до США ще в дорозі, це не заважає бренду з 2022 року продавати електромобілі в Китаї. Скажімо, торішнім літом Buick запустив там новий Velite 6 за ціною від 15 500 доларів (112 800 юанів).

А нещодавно виробник знизив ціни на недорогі моделі Electra E4 і E5 у Китаї, починаючи з 22 200 доларів (159 900 юанів).