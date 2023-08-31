В предпоследний день лета правительство Германии озвучило перечень очередной военной помощи Украине. В этот раз в список вошли бронированная техника, транспортные машины, дроны и боеприпасы.

В опубликованном на правительственном сайте ФРГ документе говорится о выделении ВСУ 10 боевых танков Leopard 1A5. Если учесть предыдущие поставки, то суммарное их количество теперь составит 20 единиц. Эта боевая 42-тонная машина мощностью 830 л.с. укомплектована 105-мм пушкой Royal Ordnance L7A3 с боекомплектом 60 снарядов. Прицельная дальность стрельбы достигает 3000 метров.

В перечне также четыре седельных тягача 8x8 HX81 и столько же полуприцепов к ним. В целом, с начала войны Украина получила от ФРГ соответственно 42 и 37 единиц такого транспорта, который стоял на вооружении Бундесвера. Эти машины относятся к тяжелому классу техники, способны работать с полезной нагрузкой 70 тонн.

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Полноприводный грузовик HX81 компании Rheinmetall оснащен восьмицилиндровым дизельным двигателем мощностью 680 л.с. По дороге с твердым покрытием, в т.ч. по вкатанной грунтовке, он способен ехать с полной нагрузкой со скоростью 89 км/ч.

В комплектацию тягача входит лебедка Rotzler двойного действия с максимальным усилием тяги не более 40 тонн, что позволяет легко втягивать транспортные средства на прицепы, в т.ч. упомянутые выше танки Leopard.

Радиолокационная станция TRML-4D на шасси MAN HX77 8х8. Фото: Sourcesecurity

Парк мобильных радиолокационных станций ВСУ пополнится еще одним радаром TRML-4D. Это уже третья поставленная Германией установка. Напомним, первая такая РЛС была ввезена в Украину осенью прошлого года.

Радиолокационная станция на 4-осном шасси MAN HX77 (440 л.с.) позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных воздушных целей на расстоянии от 0,01 до 250 км с максимальной высотой обнаружения – 30 км.

В нынешнем списке многие позиции отведены другим видам поставок. В частности, в списке есть беспилотники Vector, мобильный полевой госпиталь, боеприпасы.