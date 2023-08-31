У передостанній день літа уряд Німеччини озвучив перелік чергової військової допомоги Україні. Цього разу в список увійшли броньована техніка, транспортні машини, дрони і боєприпаси.

В опублікованому на урядовому сайті ФРН документі йдеться про виділення ЗСУ 10 бойових танків Leopard 1A5. Якщо врахувати попередні поставки, то сумарна їх кількість тепер сягне 20 одиниць. Ця бойова 42-тонна машина потужністю 830 к.с. укомплектована нарізною 105-мм гарматою Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. Прицільна дальність стрільби сягає 3000 метрів.

У переліку також чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та стільки ж напівпричепів до них. Загалом з початку війни Україна отримала від ФРН відповідно 42 та 37 одиниць такого транспорту, що стояв на озброєнні Бундесверу. Ці машині належать до важкого класу техніки, спроможні працювати з корисним навантаженням 70 тон.

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Повнопривідна вантажівка HX81 компанії Rheinmetall оснащена восьмициліндровим дизельним двигуном потужністю 680 к.с. Дорогою з твердим покриття, у т.ч. по вкатаній грунтівці, вона спроможна мчати з повним навантаженням зі швидкість 89 км/год.

В комплектацію тягача входить лебідка Rotzler подвійної дії з максимальним зусиллям тяги трохи більше 40 тон, що дозволяє легко втягувати транспортні засоби на причепи, у т.ч. згадані вище танки Leopard.

Радіолокаційна станція TRML-4D на шасі MAN HX77 8х8. Фото: Sourcesecurity

Парк мобільних радіолокаційних станцій ЗСУ поповниться ще одним радаром TRML-4D. Це вже третя поставлена Німеччиною установка. Нагадаємо, перша така РЛС була поставлена в Україну восени минулого року.

Радіолокаційна станція на 4-вісному шасі MAN HX77 (440 к.с.) дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних повітряних цілей на відстані від 0,01 до 250 км з максимальною висотою виявлення – 30 км.

У нинішньому списку багато позицій відведено іншим видам поставкам. Зокрема, в списку є безпілотники Vector, мобільний польовий шпиталь, боєприпаси.