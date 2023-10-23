Китайский автогигант намерен перевернуть индустрию городских перевозок.

В Поднебесной дебютировал легкий коммерческий автомобиль BYD T5 – это гибрид, предназначенный для внутригородских перевозок.

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Автопроизводитель утверждает, что автономность грузовика составляет 1000 километров, а грузоподъемность на 300-400 килограммов больше, чем у гибридных конкурентов. Расход бензина BYD T5 в городском цикле составляет всего 9,2 литра на 100 километров.

Под капотом грузовика турбомотор 1.5 с 41-процентным термическим КПД. Бензиновый агрегат не связан с колесами: заднюю ось вращает 204-сильный электродвигатель. Питание реализовано через аккумулятор емкостью 18,3 киловатт-часа. Двигатель внутреннего сгорания работает только в режиме генератора, но при необходимости батарею можно зарядить от суперчерджера с 20 до 80% менее чем за тридцать минут.

Полная масса BYD T5 – 4495 килограммов. У грузовика отличный коэффициент лобового сопротивления Сх равен 0,42. В основе модели имеется высокопрочная рама, а кабина спроектирована по европейскому стандарту. В начальной комплектации есть камера заднего вида, электроусилитель руля, система стабилизации кузова, электромеханический стояночный тормоз и кондиционер.

Цена гибридного грузовика не уточняется, но нет сомнений, что в серию BYD T5 все-таки пойдет. Бензин-электрические коммерческие модели могут быть альтернативой дизельным грузовикам, которые вот-вот окажутся вне закона в центрах некоторых мегаполисов.