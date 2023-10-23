Китайський автогігант має намір перевернути індустрію міських перевезень.

У Піднебесній дебютував легкий комерційний автомобіль BYD T5 – це гібрид, призначений для внутрішньоміських перевезень.

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Автовиробник стверджує, що автономність вантажівки становить 1000 кілометрів, а вантажопідйомність на 300-400 кілограмів більша, ніж у гібридних конкурентів. Витрата бензину BYD T5 у міському циклі становить лише 9,2 літри на 100 кілометрів.

Під капотом вантажівки турбомотор 1.5 з 41-відсотковим термічним ККД. Бензиновий силовий агрегат не пов'язаний із колесами: задню вісь обертає 204-сильний електродвигун. Живлення реалізовано через акумулятор ємністю 18,3 кіловат-години. Двигун внутрішнього згоряння працює лише в режимі генератора, але при необхідності батарею можна зарядити від суперчерджера з 20% до 80% менш ніж за тридцять хвилин.

Повна маса BYD T5 - 4495 кілограмів. У вантажівки відмінний коефіцієнт лобового опору Сх дорівнює 0,42. В основі моделі є високоміцна рама, а кабіна спроектована за європейським стандартом. У початковій комплектації є камера заднього виду, електропідсилювач керма, система стабілізації кузова, електромеханічне гальмо стоянки і кондиціонер.

Ціна гібридного вантажівки не уточнюється, але немає сумнівів, що до серії BYD T5 все-таки піде. Бензин-електричні комерційні моделі можуть бути альтернативою дизельним вантажівкам, які ось-ось виявляться «поза законом» у центрах деяких мегаполісів.