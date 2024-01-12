Подразделение Yangwang, принадлежащее BYD Auto, разработало роскошный электрический седан U7 с мощной силовой установкой на 1000 лошадиных сил. Дизайн авто уже рассекретили.

U7 является третьей серийной моделью подразделения Yangwang, который занимается разработкой автомобилей представительского класса. Ожидается, что модель должна поступить в продажу в Китае в течение второй половины 2024 года.

Читайте также: BYD опередил Tesla в продажах

Новинка будет базироваться на платформе BYD e4. Она лежит в основе внедорожника U8 и суперкара Yangwang U9. Габаритные размеры авто действительно впечатляют: 5,2 метра в длину, и 2 в ширину. В компании отмечали, что U7 будет одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей, с лучшим показателем коэффициента лобового сопротивления, чем у его конкурентов BMW i5 и Mercedes-Benz EQE.

В заметке в социальных сетях представитель бренда BYD Yangwang описал U7 как "NEV" или "автомобиль новой энергии" – термин, который китайские производители автомобилей используют для описания как гибридных, так и чисто электрических моделей. Авто будет предлагать более 1000 лошадиных сил, или 746 кВт от четырех электродвигателей, и будет иметь запас хода в более 700 км. Однако, пока неизвестно, будет ли седан U7 гибридом, или будет иметь полностью электрическую силовую установку.

Внедорожник U8 является гибридом и сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом в паре с четырьмя электродвигателями и литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 49,1 кВт-ч. Бензиновый двигатель в этой комбинации выполняет функцию генератора для зарядки аккумулятора, когда это необходимо. Возможно, подобную схему также получит седан U7.

Также интересно: Стало известно, в какой европейской стране китайский BYD построит первый автозавод

Интерьер нового U7 не показали, однако, стоит ожидать, что новинка получит 3 огромных дисплея на передней панели. Также ходят слухи, что автомобиль оборудуют автопилотом. Ожидаемая стоимость в Китае составляет почти миллион юаней, что примерно равно 140 000 долларов.