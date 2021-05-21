Инфраструктура для коммерческих воздушных автомобилей все еще разрабатывается, но летающие машины уже готовы подняться в небо для гонок.

После презентации прототипа Mk3 на Goodwood Speed ​​Week прошлого года, фирма Airspeeder готовилась к проведению первых гонок на своих летательных аппаратах, а теперь объявила, что соревнования состоятся во второй половине этого года.

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Airspeeder Mk3 – полномасштабный летающий автомобиль для гонок с электрической силовой установкой, которым можно управлять дистанционно. Airspeeder описывает его, как сочетание болида Формула 1, истребителя и вертолета.

Его дизайн выполнен в стиле машин Гран-при 60-х годов, а пропорции и передняя треть напоминает форму самолетов Spitfire. Дочерняя компания Airpeeder под названием Alauda создала карбоновую раму и фюзеляж для "аероболида", которые обеспечивают прочность и целостность стректуры в экстремальных условиях гонок. Для безопасных гонки, Mk3 также оснащен системами предотвращения столкновений на основе LiDAR и радаров.

На соревнованиях Airspeeder руководить опытный оператор с земли. Во время гонки каждый Airspeeder получит 14 секундный пит-стоп. Чтобы сделать это возможным, Mk3 получил сменные аккумуляторы, которые снимаются и ставятся буквально за четыре движения.

Мощность электромотора Airspeeder Mk3 составляет 320 кВт (435 л.с.), что соответствует характеристикам, например, Audi SQ7, однако гораздо быстрее немецкого кроссовера, поскольку способен ускоряться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Весит этот "самолет" лишь 130 кг, но может поднять более половины своего веса. По соотношению мощности (тяги) к собственной массе, Mk3 превышает реактивный самолет F-15 Strike Eagle. Высота полета Mk3 составляет 500 метров, хотя соревнования будут проводиться на меньшей высоте.

Хотя первая серия гонок будет происходить с дистанционным наземным пилотированием, компания также имеет планы на гонку с экипажем. Гонки на пилотируемых из кабины "Ейрспидерах" запланированы на начало с 2022 года.

Сейчас производство ускоряется в рамках подготовки к гонкам. К первым соревнований, которые должны состояться на трех континентах, готовятся 10 воздушных болидов.