Інфраструктура для комерційних повітряних автомобілів все ще розробляється, але летючі машини вже готові здійнятись у небо для перегонів. Вже цього року.

Після презентації прототипу Mk3 на Goodwood Speed Week минулого року, фірма Airspeeder готувалась до проведення перших перегонів на своїх літальних апаратах, а тепер оголосила, що змагання відбудуться у другій половині цього року.

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Airspeeder Mk3 – повномасштабний летючий автомобіль для перегонів з електричною силовою установкою, яким також можна керувати дистанційно. Airspeeder описує його, як поєднання боліда Формула 1, винищувача та гелікоптера.

Його дизайн виконаний у стилі машин Гран-прі 60-х років, а пропорції та передня третина нагадує форму літаків Spitfire. Дочірня компанія Airpeeder під назвою Alauda створила карбонову раму та фюзеляж для “аероболіда”, які забезпечують міцність і цілісність стректури в екстремальних умовах перегонів. Для безпечних перегонів, Mk3 також оснащений системами запобігання зіткненням на основі LiDAR та радарів.

На змаганнях Airspeeder керуватиме досвідчений оператор з землі. Під час перегонів кожен Airspeeder матиме 14 секундний піт-стоп. Щоб зробити це можливим, Mk3 отримав змінні акумулятори, які знімаються та ставляться буквально за чотири рухи.

Потужність електромотора Airspeeder Mk3 становить 320 кВт (435 к.с.), що відповідає характеристикам, наприклад, Audi SQ7, однак набагато швидший за німецький кросовер, оскільки здатен прискорюватись від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди.

Фото: Airspeeder Mk3 / Airspeeder

Важить цей “літак” лише 130 кг, але може підняти більш як половину своєї ваги. За співвідношенням потужності (тяги) до власної маси, Mk3 перевищує реактивний літак F-15 Strike Eagle. Висота польоту Mk3 становить 500 метрів, хоча змагання проводитимуться на меншій висоті.

Хоча перша серія перегонів відбуватиметься з дистанційним наземним пілотуванням, компанія також має плани на перегони з екіпажем. Перегони на пілотованих з кабіни “Ейрспідерах” заплановані на початок з 2022 року.

Наразі виробництво пришвидшується в рамках підготовки до перегонів. До перших змагань, які мають відбутися на трьох континентах, готуються 10 повітряних болідів.