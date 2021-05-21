Переможцем дев'ятого щорічного конкурсу Stellantis Drive for Design став Вінсент Пясковський, який у попередні роки займав друге і третє місця.

Конкурс Stellantis Drive for Design виховує та заохочує студентів до кар’єри в автомобільному дизайні, тому про втілення котрогось із цих концептів у життя мова не йде, але цікаво побачити, які формати машин американський виробник вважає більш перспективними за інші.

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Конкурс Stellantis проводився серед учнів старших класів шкіл. Учасникам потрібно було представити своє бачення автомобіля Jeep для майбутнього.

Перше місце посів учень 12 класу Вінсент Пясковський, який зобразив Jeep Grand Teton. Компанія мало що сказала про переможну роботу, але ми можемо оцінити форми уявної машини. Вона має опуклий капот і повністю закриту решітку, яку оточують тонкі фари. Ми також бачимо кутовий кузов та виразну кабіну з плоским дахом і шестигранним заднім склом. У минулорічному конкурсі Пясковський посів друге місце у цьому конкурсі, а в 2019 році – третє. Прогрес очевидний.

Друге місце було присуджено десятикласнику Мічігандеру Рокко Моралесу. Він зобразив концепт Jeep Crazy Horse – футуристичне позашляхове купе з мінімалістичним кузовом та прозорою дверкою. Модель також має масивні шини, відкрите лобове скло та регульовану колісну базу.

Третє місце зайняв Алекс Ван, який є учнем 12 класу з Каліфорнії. Він створив концепт Adversary, який, по суті, є футуристичною ітерацією історичної моделі Willys Jeep Forward Control Truck. Фургон-пікап має сонячний дах, а також багажник з висувними ящиками. Adversary також може похвалитися висувним столом та знімними світлодіодними фарами.

Усі переможці отримають індивідуальний огляд портфоліо від Trostle та дизайнерської команди Stellantis, а також стипендію на віртуальну літню програму в Коледжі творчих досліджень. П'ясковський також отримає планшет Wacom MobileStudio Pro 16, тоді як іншим доведеться задовольнитись iPad Pro та Apple Pencil.